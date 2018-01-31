Через місячне затемнення NASA відключило один із штучних супутників

Затемнення створює труднощі для космічного апарату, оскільки він використовує сонячну енергію для живлення.

Поєднання трьох астрологічних явищ супермісяця, "блакитного Місяця" та місячного затемнення змусило NASA вимкнути один зі штучних супутників місяця (LRO).

Затемнення створює труднощі для космічного апарату, оскільки він використовує сонячну енергію для живлення. Якщо місяць знаходиться в тіні Землі, сонячне світло не дістає до супутника, а LRO переключиться на живлення від акамулятора, повідомляє Seeker.

Читайте такожБіля холодного карлика виявили три суперземлі

"Ми зробили невеликий двигун, щоб поставити супутник у максимально оптимальне положення - щоб мати можливість тримати космічний корабель на сонці максимально довго. Іншими словами, ми зробили так, щоб звести до мінімуму час, який він буде в тіні", - повідомив головний слідчий Ноа Петро Секера.

Як і в минулі затемнення, команда також "попередньо нагріває" космічний корабель, перш ніж він потрапить в затемнення, так щоб він був набагато тепліше, і напруга на прилади була меншою. З моменту запуску космічного корабля у 2009 супутник пережив вже дев'ять повних місячних затемнень.

Нагадаємо, сьогодні можна спостерігати потрійне астрологічне явище: супермісяць, "блакитний Місяць" та місячне затемнення - і усе це одночасно. Затемнення буде після 14:00 упродовж трьох годин. Найкраще його буде видно в Росії, Австралії, Східній Азії та США. Та його відблиск можна побачити й в Україні, хоч і не всюди.