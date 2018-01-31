Супермісяць, "блакитний Місяць" та місячне затемнення: жителі Землі побачать потрійне астрономічне явище (фоторепортаж, відео)
09:45, 31 січня 2018Наука та IT
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Зимова суперповня 2018 року - одна з найяскравіших.
Ілюстрація REUTERS
Експерти заявили про потрійне астрономічне явище: супермісяць, "блакитний Місяць" та місячне затемнення - і усе це одночасно.
Його можна буде спостерігати сьогодні. Вчені не вбачають у затемненні нічого екстраординарного, а от астрологи - навпаки.
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Затемнення буде після 14:00 упродовж трьох годин. Найкраще його буде видно в Росії, Австралії, Східній Азії та США. Та його відблиск можна побачити й в Україні, хоч і не всюди.
Як повідомлялося, місячне затемнення, супермісяць й "блакитний Місяць" можна буде спостерігати 31 січня. Останній раз одразу три астрономічні явища сталися 30 грудня 1982 року для східної півкулі та 31 березня 1866 року для західної.
Експерти заявили про потрійне астрономічне явище
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