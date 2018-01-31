Супермісяць, "блакитний Місяць" та місячне затемнення: жителі Землі побачать потрійне астрономічне явище (фоторепортаж, відео)

Зимова суперповня 2018 року - одна з найяскравіших.

Експерти заявили про потрійне астрономічне явище: супермісяць, "блакитний Місяць" та місячне затемнення - і усе це одночасно.

Його можна буде спостерігати сьогодні. Вчені не вбачають у затемненні нічого екстраординарного, а от астрологи - навпаки.

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Затемнення буде після 14:00 упродовж трьох годин. Найкраще його буде видно в Росії, Австралії, Східній Азії та США. Та його відблиск можна побачити й в Україні, хоч і не всюди.

Як повідомлялося, місячне затемнення, супермісяць й "блакитний Місяць" можна буде спостерігати 31 січня. Останній раз одразу три астрономічні явища сталися 30 грудня 1982 року для східної півкулі та 31 березня 1866 року для західної.