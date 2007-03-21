Помер автор мови Fortran

У США у віці 82 років помер Джон Бекус, автор мови програмування Fortran, повідомляє The New York Times. Бекус був організатором і ідейним натхненником групи програмістів компанії IBM, що створила перший в історії комп`ютерів повноцінний оптимізуючий компілятор початкового коду програми.

Джон Бекус одержав ступінь магістра математичних наук Колумбійського університету в 1950 році. Одразу після цього він поступив на роботу до компанії IBM, де займався програмуванням для IBM 704, першого мейнфрейму, оброблювальної операції з плаваючою крапкою на апаратному рівні.

Fortran, або Formula Translator, був розроблений 1957 року і став однією з перших мов програмування високого рівня. Розробники мови - група Джона Бекуса - поставили перед собою завдання створити компільовану мову, оператори й функції якого максимально наближені до мовних конструкцій і виразів алгебри.

Fortran створювався як зручний інструмент, що не вимагає досконального знання функцій переривань центрального процесора для проведення і аналізу результатів наукових експериментів. Програми, написані на Fortran, сприймалися комп`ютером як цілісна функція, на відміну від програм, написаних асембльованими мовами низького рівня, де кожен мнемонічний оператор інтерпретувався як окрема інструкція. Можна сказати, що Fortran став фундаментом для сучасних об`єктно-орієнтованих мов програмування, а ідеї, реалізовані Бекусом в 1957 році, використовуються і досі.

Лента.ру