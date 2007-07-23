Багатоцільовий вертоліт Мі-38 піде ”в серію” (фото)

Серійне виробництво багатоцільових вертольотів Мі-38 буде розгорнене на Казанському вертолітному заводі (КВЗ) в 2009-10 роках, повідомляє сайт "Роспрому".

Випробування вертольота почалися 2004 року. У 2008-му Мі-38 планується сертифікувати за нормами льотної придатності АП-29. Створення вертольота коштувало 2 мільярди рублів, з яких 800 мільйонів - кошти федерального бюджету, а решту - кошти Казанського вертолітного заводу, Московського вертолітного заводу імені Міля, компанії "Транзас" і Pratt&Whitney.

Мі-38 є багатоцільовим вертольотом середнього класу. Максимальна злітна вага машини перевищує 15 тонн, вантажопідйомність - 5 тонн у кабіні або 6 тонн на зовнішній підвісці. Вартість базового варіанту Мі-38 становить 12 мільйонів доларів. Швидкість вертольота - 325 кілометрів на годину, радіус дії з крейсерською швидкістю - 300-600 кілометрів залежно від навантаження. На експорт Мі-38 планується постачати з двигунами Pratt&Whitney PW-127, виробництво яких буде розгорнене в РФ.

Машина устаткована пілотажно-навігаційним комплексом, що дозволяє експлуатувати вертоліт у будь-який час доби і в складних метеоумовах.

Мі-38 повинен замінити в цивільних авіакомпаніях і Збройних силах вертольоти типу Мі-8/17.