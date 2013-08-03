Держархіву в Криму зробили QR-код на фасаді

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, код розміщено на фасаді будівлі Держархіву.

За допомогою QR-коду можна отримати коротку інформацію про Держархів в АРК, зокрема, його історію, основні функції та склад фондів, що знаходяться на зберіганні.

Це можна зробити за допомогою смартфонів, навівши фотокамеру з мобільного телефону на спеціальний чорно-білий піксельний малюнок. Далі на дисплеї мобільного телефону з'явиться вся корисна інформація про об'єкт: графік його роботи, телефон, адреса і т.д. Мову опису об'єкта (українська, російська, польська, англійська) можна обирати самостійно.

Як зауважили у прес-службі, запровадження такої новації пов’язане з програмою підвищення туристичного іміджу столиці Криму – міста Сімферополь.