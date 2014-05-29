Apple 2 червня представить нові ОС: OS X 10.10 і iOS 8

Вона буде присвячена анонсу нових програмних продуктів Apple.

Читайте такожЗМІ назвали дату виходу нового iPhoneМісяць тому стало відомо, що в цьому році девелоперська конференція WWDC 2014 пройде на початку червня. Даний захід викликає інтерес не тільки з боку розробників, але і з боку рядових користувачів. Для перших WWDC 2014 це місце, де вони зможуть обмінятися досвідом, відвідати майстер-класи та поспілкуватися не тільки з однодумцями, але й з провідними фахівцями Apple. Нас, пересічних користувачів, цікавлять нові продукти, які компанія представить на конференції, повідомляє winline.

Читайте такожУ 2014 році iPhone відступив перед смартфонами Samsung і LenovoНапередодні стало відомо, що головна презентація конференції відбудеться 2 червня о 10:00 за тихоокеанським часом (20:00 за київським часом). Вона, імовірно, буде присвячена відкриттю конференції розробників та презентації нових продуктів Apple. Серед очікуваних новинок - дві нові операційні системи: OS X 10.10 з кодовою назвою Syrah і iOS 8. Доступ до їх перших бета-версій авторизовані розробники отримають відразу після закінчення заходу. А фінальні складання нових платформ вийдуть лише кілька місяців потому.

Крім того, Apple оновила до версії 2.0 фірмовий додаток WWDC і оформила його інтерфейс в «плоскому» стилі iOS 7. Програма вже доступна для безкоштовного завантаження в App Store. Встановити її можна лише на мобільні пристрої на платформі iOS 7.1.