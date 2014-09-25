Через анексію Криму Україна втратила один з найкращих телескопів у світі

Про це журналістам повідомив голова Державного космічного агентства (ДКА) Юрій Алексєєв. За його словами, в центрі зв'язку тільки нещодавно встановили обладнання на $10 млн для контролю за першим українським телекомунікаційним супутником "Либідь".

Читайте такожУкраїнська ракета "Зеніт" вивела на орбіту супутник зв'язку Eutelsat"Ми почали монтувати систему центру управління для нашого майбутнього супутника "Либідь", там вся апаратура застрягла, і ми зараз ведемо переговори з російським міністерством оборони, щоб нам це обладнання повернули", - повідомив Юрій Алексєєв, зазначивши, що російська сторона дала усну згоду повернути техніку, але конкретних розпоряджень не було.

Керівник відомства повідомив, що ГКА в листопаді збирається створити аналогічний центр управління для цього супутника під Києвом.

Як повідомляв УНІАН, рішення про виготовлення і запуск телекомунікаційного супутника "Либідь" було прийнято в рамках реалізації проекту зі створення Національної системи супутникового зв'язку.

Довідка УНІАН. Радіотелескоп П-2500 (РТ 70) - радіотелескоп з діаметром дзеркала 70 м, найбільший повністю рухомий радіотелескоп у світі. Будівництво першого радіотелескопа цієї серії під Євпаторією було закінчено в 1978 році. За всю історію створено 3 радіотелескопа цього виду.