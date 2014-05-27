Українсько-російська ракета "Зеніт-3SL" вивела на орбіту супутник в рамках проекту "Морський старт"

Про це УНІАН повідомили у компанії «Sea Launch AG».

«Сьогодні у рамках програми «Морський старт» з платформи «Одіссей» у Тихому океані о 01:10 мск успішно здійснено запуск ракетоносія «Зеніт-3SL» з супутником «EUTELSAT 3B», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожРосійська ракета «Протон-М» в черговий раз згоріла в атмосфері разом із супутником

За годину відбулося відокремлення космічного апарату Eutelsat-3B від розгінного блоку, супутник передано в управління замовнику пуску - оператору зв'язку Eutelsat.

Сьогоднішній запуск став першим у 2014 році і 36-м у рамках «Морський старт».

Попередній запуск 1 лютого 2013 року ракети-носія "Зеніт-3SL" з супутником Intelsat-27 з морської платформи «Одіссей» пройшов нештатно — майже одразу після старту відбулося аварійне відключення двигунів першого ступеня, і ракета впала у Тихий океан.

Довідка УНІАН. Ракета-носій «Зеніт-2S», розгінний блок ДМ-SL і блок корисного вантажу з КА входять до складу ракети космічного призначення (РКН) «Зеніт-3SL». Розробником і виготовлювачем ракети-носія «Зеніт-2S» (тобто першого і другого ступенів усієї ракети) є ДКБ «Південне» і ВО «Південмаш» (м. Дніпропетровськ, Україна). Розгінний блок ДМ-SL створено і серійно виготовляється ракетно-космічною корпорацією «Енергія» ім. Корольова (м. Корольов, Московська область, Росія). Розробку блоку корисного вантажу, що включає головний обтікач і перехідні елементи конструкції, за допомогою яких космічний апарат з'єднується з розгінним блоком, забезпечує компанія «Boeing Commercial Space Company» (м. Сієтл, штат Вашингтон, США).

Ракета космічного призначення «Зеніт-3SL» - сучасний засіб виведення, що відрізняється простотою експлуатації, повною автоматизацією процесів підготовки і запуску. Працює на рідкому кисні і гасі з продуктами згорання - водою і вуглекислим газом. Завдяки цьому відзначається екологічною чистотою. Доопрацьована з урахуванням специфіки морського старту.

Читайте такожВночі 9 травня на Землю впаде військовий супутник СРСР

ДП «КБ «Південне» є найбільшим в Україні і одним з найбільших у світі конструкторських бюро, яке володіє передовими технологіями, бере участь у програмах «Морський старт», «Наземний старт», «Дніпро», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджету КБ формують комерційні проекти співпраці з ракетно-космічними підприємствами Росії, Казахстану, Європи, США, Бразилії.

Проект «Морський старт» - поки єдиний у світі проект, який здійснює запуски з району екватора з плавучої платформи у Тихому океані. За рахунок вигідного місцеположення точки старту ракети-носії "Зеніт-3SL" можуть виводити на орбіту супутники значно більшої маси, ніж з наземних космодромів, розташованих поза екваторіальною зоною.