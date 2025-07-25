Рідкісний снігопад у пустелі Атакама, найсухішому місці на Землі, був зафіксований супутником НАСА та приголомшив учених.

Над пустелею Атакама, найсухішим місцем на Землі, 25 червня відкрилося незвичайне видовище - регіон накрив снігопад.

Це явище настільки рідкісне, що метеорологи підтвердили, що це перший снігопад за більш ніж 10 років, пише Dailygalaxy. Зображення засніженого ландшафту пустелі зробив супутник НАСА Terra. Це явище становить особливий інтерес для вчених з огляду на географію пустелі, на яку впливає ефект дощової тіні від чилійських Анд.

Що робить пустелю Атакама найсухішим місцем на Землі

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Пустеля Атакама, розташована між Андами і тихоокеанським узбережжям Чилі. Її екстремальна посушливість зумовлена кількома факторами, насамперед ефектом дощової тіні, створюваним Андами.

Піднімаючись над гірським хребтом, вологе повітря з Тихого океану охолоджується і втрачає більшу частину вологи. На той час, як повітря опускається в Атакаму, воно вже позбавлене вологи, створюючи сухий, практично неживий ландшафт.

Ще одним важливим фактором, що сприяє посушливості пустелі, є течія Гумбольдта, яка приносить холодні води з південного океану вздовж чилійського узбережжя. Ця холодна течія пригнічує утворення дощових хмар, внаслідок чого в регіоні щороку випадає дуже мало опадів. У результаті Атакама - це місце, де навіть найменший натяк на вологу, наприклад, нещодавній снігопад, стає справжньою подією.

Чому в пустелі випав сніг

Снігопад у пустелі Атакама став результатом проникнення холодного циклону в посушливий регіон. Холодні циклони - це системи низького тиску, здатні приносити опади у вигляді снігу або дощу в регіони, де така погода зустрічається рідко. Метеорологи зазначають, що такі циклони нечасто зустрічаються в Атакамі, але можуть виникати за певних атмосферних умов.

Ці циклони, утворюючись, чинять значний охолоджувальний вплив на атмосферу, спричиняючи конденсацію вологи і випадання її у вигляді снігу. Той факт, що ця снігова буря сталася в пустелі Атакама, свідчить про динамічну природу погодних систем Землі та можливість виникнення більш непередбачуваних погодних явищ через зміну клімату. Хоча в цьому регіоні рідко трапляються снігопади, ця подія слугує нагадуванням про можливість рідкісних та екстремальних погодних явищ навіть у найпосушливіших умовах.

Інші новини науки

Кілька років тому в Сахарі випав сніг після різкого похолодання. Зокрема, сніг осів на піску пустелі після того, як температура впала нижче нуля. За останні 42 роки, це вже п'ятий раз, коли в Айн-Сефра випадає сніг. Раніше це відбувалося в 1979, 2016, 2018 і 2021 роках.

Хоча Сахара сьогодні є пустелею, очікується, що вона знову стане зеленою приблизно через 15 тис. років.

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