У деяких районах пустелі температура опускається нижче нуля.

У Сахарі випав сніг після різкого похолодання.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як повідомляється, сніг осів на піску пустелі Сахара після того, як температура впала нижче нуля.

Фотограф Карім Бучетата зробив приголомшливі знімки снігу і льоду в місті Айн-Сефра на північному заході Алжиру. Вночі там температура знизилася до -2°.

Читайте також"Безпрецедентна катастрофа": влада Тонги вперше повідомила про жертви після виверження вулкана (фото)

Як повідомляється, за останні 42 роки, це вже п'ятий раз, коли в Айн-Сефра випадає сніг. Раніше це відбувалося у 1979, 2016, 2018 і 2021 роках.

Хоча Сахара сьогодні дуже суха, очікується, що вона знову стане зеленою приблизно через 15000 років.

Як повідомляв Погода УНІАН, у 2021 році пустелю Сахара засипало снігом. Середня температура січня там зазвичай становить понад 20 градусів, проте минулого року вона опустилася до мінусових значень.

Вас також можуть зацікавити новини: