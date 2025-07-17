Хоча у фахівців є сумніви, деякі астрономи вважають, що ця планета може генерувати метеори.

Два метеорити, які знайшли в пустелі Сахара два роки тому, могли прилетіти з Меркурія, що робить їх першими ідентифікованими фрагментами найзагадковішої планети Сонячної системи.

Меркурій, найменш вивчена з планет Сонячної системи, розташований так близько до Сонця, що його дослідження ускладнене навіть для зондів, пише CNN.

До Меркурія змогли наблизитися тільки два зонди - Mariner 10, запущений 1973 року, і MESSENGER, запущений 2004 року. Третій, BepiColombo, перебуває в дорозі і має вийти на орбіту планети до кінця наступного року.

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Вчені мало знають про геологію і склад Меркурія, і їм ніколи не вдавалося вивчити фрагмент планети, що впав на Землю у вигляді метеорита.

Хоча у фахівців є сумніви, деякі астрономи вважають, що Меркурій здатний генерувати метеори.

"Виходячи з кількості місячних і марсіанських метеоритів, згідно з динамічним моделюванням, у нас має бути близько 10 метеоритів Меркурія", - сказав Бен Райдер-Стокс, науковий співробітник Відкритого університету Великої Британії та провідний автор дослідження метеоритів Сахари.

"Однак Меркурій розташований ближче до Сонця, тому всьому, що викидається Меркурієм, також доводиться долати гравітаційне поле Сонця, щоб дістатися до Землі. Динамічно це можливо, але набагато складніше. Поки що ніхто не зміг з упевненістю ідентифікувати метеорит Меркурія", - пояснив він і додав, що поки що жодна місія не змогла доставити фізичні зразки з планети.

За словами Райдера-Стокса, якщо буде підтверджено, що два метеорити, знайдені 2023 року, належать Меркурію, це значно поліпшить розуміння вченими цієї планети.

Але вчені попередили про деякі невідповідності в зіставленні цих космічних уламків із тим, що науці відомо про Меркурій.

Головне полягає в тому, що фрагменти, мабуть, утворилися приблизно на 500 млн років раніше, ніж поверхня самого Меркурія. Однак, за словами Райдер-Стокса, це відкриття може бути засноване на неточних оцінках, що робить остаточну оцінку малоймовірною.

"Поки ми не отримаємо матеріал з Меркурія або не відвідаємо його поверхню, буде дуже складно з упевненістю довести або спростувати меркуріанське походження цих зразків", - стверджує вчений.

Однак є деякі підказки у складі, які вказують на можливий зв'язок метеоритів із найближчою до Сонця планетою.

Більшу частину інформації про поверхню і склад Меркурія отримано завдяки зонду НАСА MESSENGER, який досліджував склад кори планети з орбіти. Обидва знайдених метеорита, які Райдер-Стокс проаналізував за допомогою декількох інструментів, містять олівін і піроксен - два бідних залізом мінерали, наявність яких на Меркурії підтверджено MESSENGER.

Новий аналіз також виявив повну відсутність заліза в зразках космічних порід, що узгоджується з припущеннями вчених про поверхню планети. Однак метеорити містили лише слідові кількості плагіоклазу - мінералу, який переважає на поверхні Меркурія.

Однак найбільшою невизначеністю, як і раніше, залишається вік метеоритів. "Їм близько 4,5 млрд, а більшій частині поверхні Меркурія всього близько 4 млрд років", - сказав Райдер-Стокс.

Однак, на його думку, цієї розбіжності недостатньо для виключення меркуріанського походження через обмежену надійність даних MESSENGER, які також використовувалися для оцінки віку поверхневого шару Меркурія.

Видання зазначило, що завдяки більш сучасним приладам, зонд Європейського космічного агентства BepiColombo, який почне вивчення Меркурія на початку 2027 року, може відповісти на давні запитання про планету, наприклад, де вона утворилася і чи є там вода.

Шон Соломон, головний дослідник місії NASA MESSENGER, вважає, що знайдені в Сахарі метеорити не мають Меркуріального походження. Основна причина, через яку Соломон сумнівається, полягає в тому, що метеорити утворилися набагато раніше, ніж це можна припустити за найточнішими оцінками віку гірських порід, які перебувають зараз на поверхні Меркурія. Однак, за його словами, зразки, як і раніше, становлять дослідницьку цінність.

Інші новини про вивчення космосу

Нещодавно вчені визначили найближчу планету до Землі. До цієї планети можна дістатися приблизно за п'ять годин.

Зокрема, Меркурій часто ігнорують у суперечках про космічних сусідів Землі. Проте, згідно з новими розрахунками, він став найближчою до нашої планети.

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