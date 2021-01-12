Експерти ще минулої осені попереджали про вразливість гаджета.

Користувачі чоловічих поясів вірності Cellmate зіткнулися з активністю кіберзлочинців. Хакери блокують пристрої і вимагають у користувачів гроші.

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Про це повідомляє xakep.ru. Зазначається, що експерти ще минулої осені попереджали про уразливість гаджета компанії Qiui, адже його API виявився абсолютно незахищеним. Це не лише могло дозволити хакерам віддалено керувати Cellmate, але також допомагало отримати доступ до інформації жертви, включно з даними про місцезнаходження та паролі.

Донині всі уразливості мали бути закриті, і остання версія додатку Cellmate може вважатися безпечною. Однак видання Bleeping Computer повідомляє, що додаток явно оновили не всі, і похмурі прогнози фахівців збуваються. Як з'ясувалося, незабаром після розкриття інформації про проблеми Cellmate хакери стали атакувати користувачів програми Qiui Cellmate і блокувати їх пристрої. За розблокування у жертв вимагали 0,02 біткоіни (близько 270 доларів за курсом на момент атак, близько 720 доларів на сьогодні).

Зазначається, що злочинці не лише вимагали гроші у користувачів небезпечних секс-іграшок, але і знущалися над своїми жертвами. Наприклад, після блокування зловмисники писали постраждалим, що використовували магію, щоб взяти під контроль їх гаджет. Однак, за даними видання, в результаті ніхто так і не заплатив хакерам викуп.

Експерти Групи VXUnderground вже опублікували вихідний код здирника ChastityLock. Згідно вже проведеного аналізу, шкідливий софт містить код, який зв'язується з ендпоїнтами API Qiui для вилучення інформації про користувачів, відправки повідомлень в додатки жертв і додавання друзів.

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Автор: Дмитро Захаров