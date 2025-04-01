Відбувся успішний запуск корабля Crew Dragon у рамках місії Fram2.

Корабель Crew Dragon компанії SpaceX вперше пролетить над Північним і Південним полюсами. Успішний запуск відбувся в рамках приватної пілотованої місії Fram2, повідомили на офіційному сайті компанії.

"Fram2 - перший пілотований космічний апарат для дослідження полярних регіонів Землі - стартував із майданчика 39A у Флориді лише через 17 днів після успішного запуску екіпажу Crew-10", - повідомили в SpaceX.

Примітно, що на борту Crew Dragon не було професійних астронавтів. Серед членів екіпажу були: мальтійський підприємець Чун Ван, який заробив на майнінгу, кінорежисер із Норвегії Янніке Міккельсен, фахівець із робототехніки з Німеччини Рабеа Рогге та австралійський мандрівник Ерік Філіпс.

Очікується, що місія триватиме кілька днів. Члени екіпажу проведуть на орбіті близько 20 експериментів, пов'язаних з оцінкою стану здоров'я.

"Екіпаж планує зробити перший рентгенівський знімок у космосі, виконати дослідження вправ для підтримання м'язової та скелетної маси та вирощувати гриби", - повідомили в компанії.

Повернення Crew Dragon на Землю

Як писав УНІАН, 18 березня космічний корабель Crew Dragon "Freedom" повернувся на Землю, завершивши місію Crew-9. Успішне приземлення відбулося в Мексиканській затоці.

На борту перебували астронавти NASA. Спочатку планувалося, що місія триватиме вісім днів, проте вона затягнулася на дев'ять місяців. Причиною стали технічні проблеми.

Астронавтів NASA, які повернулися на Землю після дев'ятимісячного перебування на Міжнародній космічній станції, зустріла зграя дельфінів. Відповідний момент було знято на відео.

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