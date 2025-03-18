Астронавти Суніта Вільямс і Бутч Вілмор провели на МКС близько дев’яти місяців.

Космічний корабель Crew Dragon з астронавтами NASA відстикувався від Міжнародної космічної станції для повернення на Землю. Про це повідомляє Axios.

Окрім Суніти Вільямс і Бутча Вілмора на борту корабля перебувають астронавт NASA Нік Хейг та космонавт "Роскосмосу" Олександр Горбунов. Передбачається, що весь шлях додому займе близько 17 годин. Капсула приводниться біля узбережжя Флориди.

Нагадаємо, американські астронавти Бутч Вілмор і Суніта Вільямс опинились "‎заручниками"‎ МКС через технічні проблеми космічного корабля Starliner. Це був його перший пілотований політ.

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Майже одразу після старту Starliner виникли серйозні проблеми, зокрема, з двигунами орієнтації корабля. Через них Starliner повернувся на Землю без екіпажу.

Для порятунку астронавтів обрали інший космічний корабель - Crew Dragon від компанії SpaceX. Останній багато років здійснює пілотовані польоти на МКС і давно довів свою надійність.

Космічна сфера - головне

Нагадаємо, раніше голова SpaceX Ілон Маск закликав якомога швидше знищити МКС. Він вважає, що Сполученим Штатам краще зосередитися на підготовці до польоту на Марс.

В якості головного інструмента підкорення Червоної планети мільярдер розглядає космічний корабель Starship, який зараз активно проходить випробування.

Нещодавно керівник SpaceX пообіцяв відправити корабель на Марс вже наприкінці наступного року. Як повідомляється, на ньому полетить людиноподібний робот Optimus.

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