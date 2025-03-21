Вони декілька хвилин плавали навколо корабля.

Астронавтів NASA, які повернулися на Землю після дев'ятимісячного перебування на Міжнародній космічній станції, зустріли дельфіни.

Агентство опублікувало в X відео, на якому можна побачити, як до місця приводнення капсули Crew Dragon у Мексиканській затоці підпливла зграя дельфінів. Камери зафіксували, як морські мешканці спокійно плавають навколо неї:

"Дельфіни та космонавти: колаборація, якої ми не знали, що потребуємо. Зграя допитливих дельфінів додала додаткового сенсу у відновленні екіпажу Crew Dragon та його чотирьох дослідників".

Протягом декількох хвилин дельфіни плавали навколо незвичайного корабля, поки інженери готувалися підняти Dragon на борт баржі. У SpaceX сказали, що їм нічого не загрожувало.

"Тут, на вашому екрані, ми бачимо дельфінів, які хочуть погратися з Dragon", - цитує ведучу веб-трансляції та менеджерку з інжинірингу систем якості Кейт Тайс Business Insider.

Повернення Crew Dragon

​18 березня космічний корабель SpaceX Crew Dragon "Freedom" успішно повернувся на Землю, завершивши місію Crew-9. Капсула приводнилася в Мексиканській затоці поблизу узбережжя Таллахассі, Флорида, о 17:57 за східним часом. ​

Екіпаж складався з астронавтів NASA Ніка Хейга, Суніти Вільямс, Баррі "Бутча" Вілмора та космонавта Роскосмосу Олександра Горбунова.

Місія, яка спочатку планувалася на вісім днів, тривала дев'ять місяців через технічні проблеми.

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