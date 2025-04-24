Еволюція зіграла ключову роль у тому, що вони стали монстрами, які пожирають динозаврів.

Учені стверджують, що величезна доісторична рептилія, відома як "жахливий крокодил", стала експертом з поїдання динозаврів у Північній Америці.

Як пише Interesting Engineering, дейнозух - назва перекладається як "жахливий крокодил" - бродив річками та естуаріями Північної Америки приблизно 82-75 мільйонів років тому. Сліди зубів жахливого звіра було виявлено на кістках динозаврів крейдяного періоду, що натякає на те, що він або полював, або, принаймні, харчувався динозаврами.

Цікаво, що раніше експерти називали цю величезну рептилію "великим алігатором". Однак нові дослідження показують, що вона належить до іншого генеалогічного древа сімейства крокодилячих, ніж крокодили та алігатори.

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Нова стаття, опублікована в журналі Communications Biology, проливає світло на одну адаптацію, яка зіграла найважливішу роль у тому, що ці рептилії стали "демонами", які поїдають динозаврів.

Вчені стверджують, що стародавні рептилії розміром з автобус і зубами розміром з банан мали широкий і довгий череп з опуклою шишкою. У статті припускається, що успіх дейнозуха в ту епоху багато в чому був обумовлений його адаптацією до умов солоної води. Ця особливість відсутня у сучасних алігаторів.

У статті сказано, що "жахливий крокодил" зберіг сольові залози, виявлені у крокодилів, які існували в доісторичні часи. Ці залози дозволяли їм переносити солону воду, як і сучасним крокодилам.

Науковці зазначають, що саме ці сольові залози допомагали дейнозуху блукати Західним внутрішнім морським шляхом, який на той час розділяв Північну Америку. "Жахливі крокодили" змогли поширитися по всьому континенту, досягнувши прибережних боліт по обидва боки внутрішнього моря і вздовж Атлантичного узбережжя Північної Америки.

Еволюція зіграла ключову роль у тому, що вони стали монстрами, які пожирають динозаврів. Коли дейнозух дістався до районів, де мешкала більша здобич, як-от динозаври, він поступово еволюціонував, щоб включити їх у свій раціон.

Згодом "жахливі крокодили" стали досягати 8 або більше метрів у довжину, як розповів CNN старший автор дослідження. Такі розміри давали їм змогу харчуватися практично всім, що вони хотіли в болотистих регіонах.

"Раніше знахідки копалин по обидва боки величезного внутрішнього морського шляху збивали експертів з пантелику. Вони не були впевнені в тому, як жахлива рептилія змогла перетнути солону водойму протяжністю 1000 кілометрів. Потім експерти шукали відсутні ланки, які могли б пояснити, як такий подвиг міг бути здійснений "жахливими крокодилами", - сказано в статті.

Вони виявили, що у багатьох крокодилів була стародавня риса толерантності до солоної води, яка пізніше була втрачена у алігатороїдів.

У дослідженні згадується, що ранні алігатори були набагато меншими за інших крокодилів, які існували разом з ними. Вони почали збільшуватися в розмірах набагато пізніше - близько 34 мільйонів років тому - після закінчення конкуренції. Однак, поки він був живий, дейнозух був би справжнім монстром навіть серед своїх далеких родичів.

Новини про вивчення динозаврів

Життя на Землі в епоху динозаврів було зовсім не схоже на реальне. Відтоді до нас дійшли рештки таких істот, які немов походять із пекла. І це стосується не лише вимерлих м'ясоїдних велетнів, як той самий Т-Рекс, а й тих тварин, які сьогодні виглядають доволі беззахисними.

Так, десятки мільйонів років тому на території, яка в майбутньому стане островом Мадагаскар, мешкала Beelzebufo ampinga - істота, яку іноді називають "жабою з пекла".

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