У складі фарби є хлоргексидин - популярний препарат, який зазвичай використовується при лікуванні зубів.

Учені з Ноттінгемського університету винайшли лакофарбове покриття, яке вбиває шкідливі бактерії та віруси, зокрема грип, COVID-19, кишкову паличку, стафілокок. Про це пише InterestingEngineering.

Зазначається, що ця фарба може стати простим і функціональним засобом для знешкодження інфекцій на поверхнях у лікарнях, транспорті та інших громадських місцях.

В основі антимікробного засобу лежить хлоргексидин - дезінфікуючий препарат, який зазвичай використовують у стоматології і дохірургічному чищенні. Дослідники додали його у смолу, яка застосовується для фарбування. У результаті отримали покриття для поверхонь, дія якого проявляється одразу після висихання. Воно вбиває бактерії, не вимивається і не втрачає ефективності через дотики.

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"Надзвичайно цікаво бачити, як це дослідження застосовується на практиці. У початкових дослідженнях ми додали дезінфікуючий засіб у полімер, щоб створити нову антимікробну фарбу, яка має чудову ефективність; вона також не поширюється в навколишнє середовище та не вимивається з поверхні при дотику", - сказала керівниця дослідження Фелісіті де Коган.

На лікарняних ліжках, сидіннях унітазів, столиках та інших твердих поверхнях у громадських місцях мешкає безліч бактерій та вірусів, проти яких безсиле звичайне прибирання. У лікарнях ці поверхні стають розплідниками небезпечних, стійких до ліків інфекцій, зокрема кишкової палички, золотистого стафілококу. Ба більше, ці мікроорганізми уживаються, діляться генами стійкості та продукують більш агресивні штами.

У матеріалі йдеться, що ця нова фарба може докорінно змінити ситуацію. На відміну від існуючих засобів, які з часом втрачають активність або шкідливі для здоров’я людини, активний інгредієнт нововинайденого засобу залишається ефективним і безпечним.

Дослідники повідомили, що фарба показала ефективність на низці пластикових і металевих поверхонь, що робить її придатною не лише для лікарень, але й для таких галузей, як авіація, залізничний транспорт, виробництво.

Інші медичні відкриття

Як повідомляв раніше УНІАН, учені зі Школи медицини Перельмана в Університеті Пенсільванії дійшли висновку, що коронавірус у дітей може мати довгострокові наслідки для здоров'я. Зокрема, вони з’ясували, що після перенесеного коронавірусу згодом у дітей можуть з’являтися хвороби нирок, шлунково-кишкового тракту і серцево-судинні недуги.

Так, учені дізналися, що діти, які перехворіли, мали на 17% вищий ризик розвитку хронічної хвороби нирок другої, легкої стадії. Крім того, вони мали на 35% вищий ризик хронічної хвороби нирок третьої стадії - середнього ступеня тяжкості. Також діти, які перехворіли на коронавірус, мали на 25% вищий ризик розладів шлунково-кишкового тракту в постгострий період захворювання. Ризик у "хронічній фазі" зростав до 28% у період від шести місяців до двох років після інфікування COVID-19.

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