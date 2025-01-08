Ковзаючі відбитки вказують на здатність підтримувати рівновагу під час ходьби.

У Китаї виявлено сліди динозавра-вбивці, яким 130 мільйонів років. Відкриття зафіксовано через роки після знахідки відбитків, на які натрапила дитина, пише Interesting Engineering.

За інформацією видання, багато років тому у провінції Ганьсу на північному заході Китаю 13-річна дівчинка виявила унікальні сліди динозавра виду Grallator ssatoi. Про знахідку владі повідомили набагато пізніше, але навіть згодом це привело палеонтологів до нового комплексу слідів, завдяки чому про динозаврів було отримано цікаву інформацію.

Зокрема, місцева жителька згадує, як 2006 року, будучи підлітком, вона натрапила на незвичайні відбитки. Уже в дорослому віці вона усвідомила значущість знахідки і повідомила про неї місцеве бюро культурної спадщини.

Відео дня

Доцент Китайського університету геонаук, експерт Сін Ліда розповів, що до нього звернулася сім'я дівчинки, і влітку 2023 року на місце прибула команда дослідників, щоб провести офіційне вивчення. Як виявилося, відкриття має велике наукове значення.

"Ці відбитки, вік яких - 130 мільйонів років, привели палеонтологів до відкриття нового скупчення слідів. Після детального аналізу фахівці підтвердили, що тут пройшов трипалий теропод (хижий динозавр, - УНІАН), схожий на птаха, який мешкав у крейдяному періоді", - йдеться у публікації.

Автори акцентують: відбитки виявилися найкращими з усіх, які раніше знаходили в цьому регіоні. Крім того, поблизу виявили сліди трипалих динозаврів Grallator ssatoi. Це приблизно 67 трипалих відбитків довжиною від 11 до 21 см, виявлених у верхній частині групи Хекоу, у селі Матань, округ Цзін'юань.

Площа, вкрита слідами, становить близько 6,2 кв. м. Дослідники детально вивчили 12 "стежок", де не було видно відбитків першого пальця та хвоста, але спостерігався широкий кут між другим та четвертим пальцями.

Сліди у такому відмінному стані дозволили отримати нові дані про стратегію виживання виду. Так, вчені вважають, що ковзкі відбитки свідчать про здатність підтримувати рівновагу під час ходьби, і переміщалися динозаври Grallator ssatoi зграями, що допомагало їм виживати, захищатися від сильніших звірів тощо.

Як повідомляв УНІАН, пращури сучасних пінгвінів були гігантськими - їхній зріст міг сягати двох метрів. Науковці зазначають, що найдавнішими відомими предками сучасних пінгвінів є представники роду Waimanu. Їхні кістки були знайдені в породах, що датуються 60-62 мільйонами років тому - лише через кілька мільйонів років після вимирання динозаврів, водних рептилій, птерозаврів тощо.

Уже тоді ранні пінгвіни втратили здатність літати. Вони існували на території сучасної Нової Зеландії, яка тоді була відділена від Австралії, південної Африки та південної Америки лише вузькими протоками. З території тогочасної Нової Зеландії пінгвіни розповсюдилися узбережжями тодішніх Південної Америки та Антарктиди, яка ще не була вкрита льодовиками.

Вас також можуть зацікавити новини: