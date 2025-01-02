На одній ділянці ділянки видно пересічні сліди хижака і травоїдного, що викликає питання про те, чи взаємодіяли вони і як саме.

В Англії археологи виявили близько 200 слідів динозаврів, вік яких становить 166 мільйонів років, що змінило наші знання про цих істот.

Під час розкопок, проведених у кар'єрі Дьюарс-Фарм в Оксфордширі командами з університетів Оксфорда і Бірмінгема, було виявлено п'ять великих доріжок, які становлять частину "дороги динозаврів" - з доказами наявності більшої кількості в околицях, пише Independent.

Найдовший безперервний ланцюжок слідів мав довжину понад 150 метрів, чотири з них були залишені довгошиїми травоїдними динозаврами, званими завроподами, і, найімовірніше, такими, що належали цетіозавру, двоюрідному брату диплодока довжиною до 18 метрів.

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Один із ланцюжків слідів був залишений дев'ятиметровим м'ясоїдним мегалозавром, у якого були відмінні великі трипалі ноги з кігтями.

На одній ділянці ділянки видно пересічні сліди хижака і травоїдного, що викликає питання про те, чи взаємодіяли вони і як саме.

Університети Оксфорда і Бірмінгема спільно очолили команду з більш ніж 100 осіб на тижневих розкопках у червні 2024 року, виявивши близько 200 слідів, зробивши 20 000 фотографій і побудувавши докладні 3D-моделі ділянки за допомогою аерофотозйомки з безпілотника.

Нові сліди пов'язані з відкриттями, зробленими в цьому районі 1997 року, де під час видобутку вапняку було виявлено понад 40 наборів слідів, деякі з яких сягали 180 метрів завдовжки.

Експерти зазначають, що нові відкриття нададуть цінну інформацію про те, як ходили динозаври, якої швидкості вони досягали, наскільки вони були великими, і як вони взаємодіяли один з одним.

Доктор Дункан Мердок, вчений-геолог з Музею природної історії Оксфордського університету сказав:

"Збереження настільки докладне, що ми можемо бачити, як деформувався бруд, коли ноги динозаврів хлюпали всередину і назовні. Поряд з іншими скам'янілостями, такими як нори, раковини і рослини, ми можемо оживити грязьове середовище лагуни, по якій ходили динозаври".

Розкопки транслюватимуться в програмі Digging for Britain на каналі BBC Two, яку вестиме професор Еліс Робертс та будуть представлені на новій публічній виставці Breaking Ground.

Професор Річард Батлер, професор палеобіології в Університеті Бірмінгема, зазначив:

"Ми можемо дізнатися набагато більше з цього місця, яке є важливою частиною нашої національної спадщини Землі. Наші 3D-моделі дадуть змогу дослідникам продовжити вивчення і зробити доступною цю захопливу частину нашого минулого для майбутніх поколінь".

Новини про вивчення динозаврів

Дослідники Колумбійської кліматичної школи припускають, що справжньою причиною тріасово-юрського вимирання близько 201,6 млн років тому стала раптова вулканічна зима. Кінець тріасу був одним із п'яти великих вимирань на Землі, внаслідок якого загинуло три чверті всього життя на планеті.

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