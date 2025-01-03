За даними науковців, найближчими родичами пінгвінів є альбатроси, качурки та буревісники.

Пращури сучасних пінгвінів були гігантськими – їхній зріст міг сягати двох метрів, вони співіснували з китами-базилозавридами. Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Науковці зазначають, що найдавнішими відомими предками сучасних пінгвінів є представники роду Waimanu. Їхні кістки були знайдені в породах, що датуються 60-62 мільйонами років тому – лише через кілька мільйонів років після вимирання динозаврів, водних рептилій, птерозаврів тощо. Вже тоді ранні пінгвіни втратили здатність літати.

"Вони існували на території сучасної Нової Зеландії, яка тоді була відділена від Австралії, південної Африки та південної Америки лише вузькими протоками. З території тогочасної Нової Зеландії пінгвіни розповсюдилися узбережжями тодішніх Південної Америки та Антарктиди, яка ще не була вкрита льодовиками", - йдеться у повідомленні наукового центру.

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З утворенням Антарктичної циркумполярної течії та початком зледеніння Антарктиди, пращури пінгвінів розвинули значне видове різноманіття. Наприклад, в еоценових відкладах острова Сеймур (басейн Джеймса Росса, північна частина Антарктичного півострова) виявлено десять видів викопних пінгвінів.

"Деякі з них сягали великих розмірів, перевершуючи найбільшого нині імператорського пінгвіна. Висота Palaeeudyptes klekowskii могла становити від 1,6 до 2 метрів. Ці гіганти співіснували з архаїчними китами-базилозавридами та ранніми предками сучасних вусатих китів у Південному океані", - кажуть вчені.

Науці поки не вдалося знайти скам’янілі кістки пінгвінів крейдового періоду, які б прямо пов’язували їх з літаючими птахами. Натомість вчені досліджують морфологічні особливості та геноми сучасних пінгвінів та інших птахів. З'ясувалося, що найближчими родичами пінгвінів є альбатроси, качурки та буревісники.

Використовуючи метод молекулярного годинника, який базується на постійній швидкості змін у ДНК, дослідники встановили, що еволюційні гілки пінгвінів та буревісникоподібних розійшлися приблизно 71-68 мільйонів років тому.

У науковому центрі додали, що біолог 29-ї Української антарктичної експедиції Світозар Давиденко займається палеонтологічними дослідженнями. Він відтворює вигляд вимерлих видів за допомогою комп’ютерної графіки. Тож, якщо із льодовика буде витягнуто скелет древнього пінгвіна, українські вчені зможуть відновити його зовнішній вигляд.

Скільки можуть жити кити – вчені провели дослідження

Вчені дослідили, що гладкі кити можуть жити понад 130 років, це майже вдвічі перевищує попередні оцінки тривалості життя. Дослідницька група використовувала хімічний аналіз добутих останків китів для підтвердження своїх висновків. Він показує, що гренландські кити можуть жити понад 200 років. Південні гладкі кити, тісно пов'язані з гренландськими китами, можуть демонструвати схожу тривалість життя, попри значні відмінності в статусі популяції й тиску на навколишнє середовище.

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