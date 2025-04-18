До раціону Ісуса входили досить прості продукти, які більшість людей вживає і зараз.

Хоча більшість із нас знайомі з символічними продуктами, які їв Ісус, такими як прісний хліб і вино на Таємній вечері, знання про те, що він їв у повсякденному житті, менш поширені.

Видання Tastingtable взяло інтерв'ю у доктора Тови Дікштейн, куратора Ботанічного саду в Неот Кедумім. Дослідження Дікштейн спирається на поєднання біблійних текстів, археологічних знахідок та історичних записів для реконструкції раціону Ісуса. Її досвід дає змогу зрозуміти, яку їжу, імовірно, їв Ісус з огляду на етнорелігійні та культурні традиції.

Підібрані зерна

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Найпоширенішими були пшениця, ячмінь і фарро. У Левіті 19:9-10 Бог наказує ізраїльтянам залишати краї полів неприбраними, щоб дозволити бідним підбирати те, що залишилося після збору врожаю. Цей звичай практикувався в ізраїльському суспільстві століттями і до часу Ісуса він став ключовою частиною практик соціального забезпечення. У Новому Завіті є посилання на Ісуса і його учнів, які підбирають колосся на полі в суботу (Матвія 12:1, Марка 2:23, Луки 6:1).

Хліб з вином

Вищезгадані злакові зерна часто використовувалися для випічки хліба, основного продукту, який становив більшість прийомів їжі під час життя Ісуса.

На сніданок Ісус і його сучасники, ймовірно, їли хліб із кислим вином. Дікштейн вказала на історію Руфі як на біблійний приклад цієї простої їжі. У цій історії Рут ділить сніданок із хліба і вина, основною їжею для простолюдинів. "Це просте поєднання було і практичним, і поширеним у стародавні часи", - сказала Дікштейн.

Зерна також використовували для приготування каш, додавали в рагу і підсмажували в горщику в те, що було відомо як келлі або "біблійний попкорн". Ісус міг їсти келлі як закуску, коли йому потрібна була проста їжа, яку було легко приготувати і яку можна було з'їсти на ходу.

Бобові

Найпоширенішими споживаними бобовими були сочевиця, нут і кінські боби. Ці рослини було легко вирощувати, тому вони відігравали важливу роль у підтримці збалансованого харчування, особливо для бідних.

Оливкова олія та оливки

Оливкова олія була ще одним популярним доповненням до хліба, яке високо цінувалося не тільки як багате джерело жиру і калорій, а й за його використання в помазанні та медицині.

Таким чином, для Ісуса оливкова олія була основною частиною його раціону. Її універсальність пропонувала як поживні речовини, так і смак.

Сезонні фрукти

Стародавній Ізраїль також був домом для безлічі інших фруктів, включно з інжиром, фініками, гранатами, хурмою і виноградом. Ці фрукти були невід'ємною частиною щоденного харчування.

Вино

Для Ісуса вино було природним доповненням до їжі, особливо під час великих свят і зібрань, таких як великодній седер, коли вино вживалося чотирма чашами в рамках ритуалу. Воно вважалося основним продуктом, який часто розбавляли водою, щоб пом'якшити вміст алкоголю, оскільки нерозбавлене вино занадто міцне для регулярного вживання з метою гідратації. Крім своєї ролі в їжі, вино мало духовне значення. Його використовували в ізраїльських ритуалах і приношеннях, символізуючи радість, святкування і Боже провидіння. На Таємній Вечері Ісус розділив вино зі своїми учнями, як відомо, заявивши, що воно символізує його кров, встановивши символічний зв'язок між вином і жертвоприношенням, який став християнською традицією.

Дикі рослини

Ісус, ймовірно, їв різні дикі кормові рослини, які були доступні в регіоні, про що свідчить наявність диких рослин в археологічних записах. Як зазначає Дікштейн, "у землі Ізраїлю, де було мало води, росло не так багато овочів, і дикі рослини відігравали важливу роль у меню".

Деякі з диких рослин, які міг вживати Ісус, включають певну зелень виду, таку як мальва, гірчиця і агнці (також відомі як дикий шпинат), а також гіркі трави (відомі як марор), а також каперси.

Риба

Риба була найважливішим джерелом білка в регіоні, удосталь доступна в Галілейському морі та Середземному морі. У Євангеліях Ісус часто зображується як такий, що споживає рибу, особливо в таких сценах, як годування 5000 осіб. Риба, ймовірно, включала тилапію (також відому як риба Святого Петра), сардини і коропа, яких зазвичай ловили в цьому регіоні і солили для збереження.

М'ясо

Стародавні ізраїльтяни також зазвичай розводили кіз, оскільки вони були хорошим джерелом молока і м'яса, і те й інше, ймовірно, було частиною раціону Ісуса.

Яйця

Яйця були широко споживаною їжею, доступною людям з різних соціальних верств.

Молочні продукти

Молочні продукти були важливою частиною раціону Ісуса. Загалом, молочні продукти відігравали другорядну, але важливу роль у раціоні Ісуса і його сучасників.

Мед

За часів Ісуса мед використовувався різними способами. Його можна було їсти безпосередньо, поливати ним хліб або змішувати з іншими продуктами, такими як фрукти, зернові або ферментовані молочні продукти.

Сарана

Ісус жив як іудей, що дотримується, близько 2000 років тому, тому ймовірно, що він дотримувався законів Тори, включно із законами про харчування, які регулювали, що можна і що не можна їсти. Більшість комах їсти заборонялося, але сарана вважалася їстівною, згідно з Левітом.

Імпортні спеції

Дікштейн зазначила, що з ними Ісус міг зіткнутися і скуштувати в таких областях, як Кесарія і Тверія, які були центрами римського управління і культури.

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