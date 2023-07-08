Кількість сонячних плям у червні була вищою, ніж у будь-який інший місяць поточного або попереднього сонячного циклу.

Кількість плям на сонці у червні стало найбільшим майже за 21 рік. Це одна з найбільш явних ознак того, що зірка швидко наближаємося до свого життєвого максимуму.

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди, в червні на поверхні Сонця з'явилося 163 сонячних плями. Востаннє така кількість темних плям була на сонці у вересні 2002 року, коли спостерігалося 187 сонячних плям.

Вчені приділяють особливу увагу кількості сонячних плям, оскільки це найпростіший спосіб відстежувати зміни сонячної активності протягом приблизно 11-річного сонячного циклу. Темні плями викликані тим, що магнітне поле Сонця пробивається крізь сонячну поверхню, що відбувається тільки в міру розвитку сонячного циклу.

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На початку кожного сонячного циклу, коли сонце знаходиться в найспокійнішому стані, відомому як сонячний мінімум, сонячних плям майже немає. Але в міру наближення Сонця до сонячного максимуму кількість темних плям різко зростає, поки зірка не покриється ними, і не почнуть відбуватися все більш часті і потужні сонячні спалахи.

Поточний сонячний цикл - 25-й зареєстрований вченими - офіційно розпочався у грудні 2019 року. У той час вчені передбачали, що цикл досягне піку в 2025 році і буде за інтенсивністю подібним до попереднього циклу, який був дефіцитним порівняно з іншими записаними циклами. Однак у міру розвитку 25-го сонячного циклу з'явилися ознаки того, що він набагато активніший, ніж передбачалося в початкових прогнозах, і тепер експерти вважають, що майбутній максимум може настати раніше і бути набагато потужнішим.

Працівники лабораторій Сонця безперервно спостерігають за Сонцем і фіксують скачки сонячної активності. Експерти прогнозують п'ять магнітних бур у липні.

Перша з них накрила Землю в перший же день місяця, 1 липня. Другу хвилю варто очікувати в п'ятницю і суботу 7-8 липня. Вона буде досить слабка.

В середині липня очікується затяжна магнітна буря. Триватиме вона чотири дні поспіль - з 16 по 19 липня.

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