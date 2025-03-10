Про озонову діру над Антарктидою чули всі. Але незабаром про неї можна буде забути.

Величезна діра в озоновому шарі над Антарктидою, яка десятиліттями лякала людство, поступово затягується, і з часом може зовсім зникнути. І це є результатом глобальних зусиль зі зменшення викидів озоноруйнівних речовин, пише науковий вісник IFL Science.

Нове дослідження, проведене вченими з Массачусетського технологічного інституту (США), з високою статистичною достовірністю показало, що відновлення озону відбувається швидко, і його відновлення є прямим результатом зменшення озоноруйнівних речовин, а не природної мінливості погоди.

"Було багато якісних доказів того, що озонова діра в Антарктиці затягується. Це справді перше дослідження, яке дало кількісну впевненість у відновленні озонової діри. І це показує, що ми дійсно можемо вирішити екологічні проблеми", — заявила Сьюзан Соломон, автор дослідження та провідний хімік атмосфери.

Відео дня

Озоновий шар — це частина стратосфери на висоті від 15 до 30 кілометрів, яка має високу концентрацію газоподібного озону порівняно з іншими частинами атмосфери. Цей шар поглинає значну частину шкідливих ультрафіолетових променів Сонця, виконуючи функцію такого собі "щита" для всього живого на нашій планеті.

Про появу небезпечної діри над Антарктикою заговорили у 1970-х і 80-х роках. Причиною цього вчені вважали викиди хлорфторвуглецю (CFC) – синтетичних сполук, які тоді широко використовувалися в аерозольних спреях, розчинниках і холодоагентах. Через унікальні погодно-географічні умови Антарктиди саме там озоновий шар виявився найбільш вразливим для впливу цих речовин.

З 1987 року 197 країн світу підписали Монреальський протокол, який передбачав поступову відмову від озоноруйнівних речовин, таких як фреони, що використовуються в холодильниках і аерозолях. І зараз стає очевидним, що це спрацювало. Щоправда, вченим знадобилося 15 років спостережень, аби упевнитися, що затягування діри – не природний процес, а наслідок екологозахисних дій людства.

Якщо ця тенденція збережеться, вчені очікують, що озоновий шар над Антарктидою може повністю відновитися приблизно через 10 років.

Інші наукові новини

Як писав УНІАН, апокаліптичний сценарій про "смерть трави" стає усе ближчим. У світі стрімко вимирають комахи, які запилюють рослини. Без цих істот рослини просто не зможуть розмножуватися.

Також ми розповідали, що вчені знайшли кратер від удару метеорита, який розкриває правду про появу життя на Землі. Науковці кажуть, що рання Земля дуже відрізнялася від сучасної.

Вас також можуть зацікавити новини: