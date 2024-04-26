Їхні дитинчата можуть бути вразливими до ультрафіолетових променів.

Попри те, що озонова діра над Антарктидою зменшилася, вона зберігалася надзвичайно довго. Нове дослідження показало, що замість того, щоб закритися в листопаді, вона залишалася відкритою аж до грудня, пише The Watchers.

Початок літа - вирішальний період зростання нових рослин у прибережній Антарктиді та пік сезону розмноження пінгвінів і тюленів. Це привід для занепокоєння, кажуть учені. Коли утворюється озонова діра, через атмосферу проходить більше ультрафіолетових променів. І хоча пінгвіни та тюлені мають захисне покриття, їхні дитинчата можуть бути більш вразливими.

Чому озон такий важливий?

За останні півстоліття людство пошкодило захисний озоновий шар Землі, використовуючи хлорфторвуглеці (ХФВ) і пов'язані з ними хімічні речовини. Завдяки скоординованим глобальним діям ці хімічні речовини тепер заборонені.

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Однак минуть десятиліття, перш ніж ХФУ повністю підуть з атмосфери. У результаті ми, як і раніше, спостерігаємо щорічне утворення озонової діри.

Левова частка шкоди від озону припадає на Антарктиду. Коли утворюється отвір, УФ-індекс подвоюється, досягаючи екстремальних значень.

На щастя, на суші більшість видів перебувають у стані спокою і захищені снігом, коли ранньою весною (вересень-листопад) відкривається озонова діра. Морське життя захищене льодом, а мох Антарктиди вкритий снігом. Ці захисні крижані покриви досі допомагали захистити більшу частину життя в Антарктиді від руйнування озону.

Незвично довгоживучі озонові діри

Серія незвичайних подій між 2020 і 2023 роками призвела до того, що озонова діра збереглася до грудня. Рекордні лісові пожежі в Австралії у 2019-2020 роках, величезне підводне виверження вулкана Тонга і три роки поспіль Ла-Нінья. Вулкани і лісові пожежі можуть викидати попіл і дим у стратосферу, а хімічні реакції, що відбуваються на поверхні цих крихітних частинок, можуть зруйнувати озон.

Ці тривалі озонові діри збіглися зі значною втратою морського льоду, тож тварин і рослин було менше місць, де можна було б сховатися.

Чим небезпечне сильне УФ-випромінювання?

Якщо озонові діри триватимуть довше, тварини, що розмножуються влітку навколо великої берегової лінії Антарктиди, будуть піддаватися впливу високих рівнів відбитого ультрафіолетового випромінювання.

У людей високий вплив ультрафіолету збільшує ризик розвитку раку шкіри і катаракти. Але в нас немає ні хутра, ні пір'я. Хоча у пінгвінів і тюленів є захист шкіри, їхні очі не захищені.

Як повідомляється, підвищене УФ-випромінювання на початку літа може завдати шкоди молодим тваринам, таким як пташенята пінгвінів і дитинчата тюленів.

"Зміна клімату призводить до безпрецедентної поведінки атмосфери. Щоб зберегти відновлення озону, нам необхідно вжити негайних заходів щодо скорочення викидів вуглецю в атмосферу", - резюмували вчені.

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