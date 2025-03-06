Науковці кажуть, що рання Земля дуже відрізнялася від сучасної.

Найдавніша історія Землі може мати тепер зовсім інший вигляд через відкриття, яке показує правду про полум'яну молодість нашої планети, пише Interesting Engineering.

Зокрема вчені з Університету Кертіна знайшли найстаріший у світі кратер від удару метеорита, який захований у древніх скелях Купола Північного Полюса в регіоні Пілбара в Західній Австралії.

Зазначається, що скелі містили докази потужного метеоритного удару, що стався 3,5 мільярди років тому.

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"До нашого відкриття найстарішому ударному кратеру було 2,2 мільярда років, тож це, безумовно, найстаріший з відомих кратерів, знайдених на Землі", - зауважив співкерівник дослідження з університету, професор Тім Джонсон.

У виданні пояснили, що відкриття кратера - це вікно у період, коли Земля все ще формувалася.

"Наявність конусів уламків є переконливим доказом колосального космічного зіткнення. Це характерні конусоподібні гірські утворення, які утворилися виключно внаслідок інтенсивних ударних хвиль, що виникли під час високошвидкісного удару метеорита", - додали у матеріалі.

Крім того, конуси уламків, які були знайдені на цьому місці, утворилися, коли масивний метеорит влетів у цю місцевість з величезною швидкістю, що перевищувала 36 тисяч км/год.

"Ця величезна швидкість згенерувала надзвичайну ударну хвилю, імпульс інтенсивного тиску, який пронизав підстилаючу породу. Ймовірно, це створило кратер завширшки понад 100 км і розкидало уламки на величезних ділянках планети близько 3,5 мільярдів років тому", - припускають у виданні.

За словами дослідників, рання Земля дуже відрізнялася від сучасної, адже на ній часто відбувалися виверження вулканів, а також на планеті не було озонового шару через відсутність вільного кисню. Водночас це був час, коли життя почало робити свої перші кроки.

"Рання Сонячна система, включаючи Землю, зазнавала частих ударів космічних каменів - факт, який наочно демонструє сильно поцяткована кратерами поверхня Місяця. Але до цього часу стародавні кратери на Землі залишалися невловимими", - підкреслили в Interesting Engineering.

Зокрема Джонсон додав:

"До цього часу відсутність будь-яких справді древніх кратерів означала, що вони в основному ігнорувалися геологами. Це дослідження надає важливий шматочок головоломки історії зіткнень Землі і припускає, що може існувати багато інших стародавніх кратерів, які можуть бути виявлені з часом".

Завдяки відкриттю стародавнього ударного кратера можна отримати більше інформації про те, як вперше виникло життя.

Також вчені вважають, що ці ударні кратери, ймовірно, створили середовище, подібне до басейнів з гарячою водою, що сприятливе для розвитку раннього мікробного життя.

Своєю чергою величезна енергія, яка вивільнилася в результаті зіткнення, була не лише поверхневим явищем, а й також змінила земну кору.

"Це також радикально уточнює наше розуміння формування земної кори: величезна кількість енергії від цього удару могла зіграти певну роль у формуванні ранньої земної кори, штовхаючи одну частину земної кори під іншу, або змушуючи магму підніматися з глибини мантії Землі до поверхні", - підкреслив один з авторів дослідження, професор Кріс Кіркленд.

Інші наукові дослідження

Раніше повідомлялось, що вчені створюють екзотичний "пластичний лід", який може існувати на інших крижаних планетах. Відомо, що понад 15 років тому науковці передбачили, що пластичний лід VII може утворюватися в екстремальних умовах завдяки комп'ютерному моделюванню.

Також повідомлялось, що на краю Сонячної системи вчені NASA виявили загадкову спіраль, яка схожа на Чумацький Шлях. Вчені вважають, що такий гігантський простір, що простягається від тисяч до сотень тисяч астрономічних одиниць, є домом для залишків формування нашої Сонячної системи.

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