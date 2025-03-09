У світі стрімко вимирають комахи, які запилюють рослини. Без цих істот рослини просто не зможуть розмножуватися.

Планета стоїть на порозі масштабної кризи глобальної екосистеми через стрімке скорочення комах і дрібних тварин, які забезпечують опилення рослин. Про це пише науковий вісник Earth.com.

"Запилення відбувається всюди, але більшість людей цього не помічає. Такі маленькі істоти, як бджоли, метелики, птахи та кажани, переносять пилок між рослинами, допомагаючи їм рости. Без запилювачів квіти не перетворилися б на плоди, а насіння не поширилося б", – йдеться у публікації.

Зміна клімату, руйнування середовища існування та сучасне інтенсивне землеробство знищують цілі види тварин із загрозливою швидкістю. Зникнення істот, що запилюють рослини, становить проблему не лише для фермерів, чий врожай залежить від того, чи будуть рослини запилені. Це також впливає на ліси, луки та навіть міські парки, де запилювачі підтримують життя рослин. Зменшення кількості істот-запилювачів може призвести до катастрофічних змін всієї екосистеми певного регіону.

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Загалом близько 85% диких видів рослин і понад 70% культивованих рослин залежать від комах і тварин запилювачів. Без них ці рослини не змогли б дати плоди чи насіння.

"У більшості досліджень, проведених з цього питання в усьому світі, було виявлено, що рослини не дають плодів, якщо немає запилювача", — зазначила Мадді Артаменді, дослідниця з Університету Країни Басків (Іспанія).

Її дослідження ставить під сумнів ідею, що лише сільськогосподарські культури страждають від втрати запилювачів. Дикі рослини також постраждали, і їх загибель може порушити цілі екосистеми. Дослідники підкреслюють терміновість усунення факторів, які зменшують кількість запилювачів.

Хоча частина рослин може запилюватися без участі комах чи тварин, вчені переконані, що самозапильні рослини також виграють від різноманітних запилювачів.

Вживаючи заходів зараз людство може допомогти уповільнити цей спад чисельності істот-запилювачів, кажуть вчені. Їхній захист – це захист самого життя, наполягають вони.

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