На Сонці зафіксували спалах класу М.

Імпульсний сонячний спалах класу М стався на Сонці, Земля опинилася під ударом. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, подія почалася о 13:35 UTC 17 січня (о 15:35 за Києвом - УНІАН) і закінчилася о 13:39 UTC (15:59 за Києвом).

Наразі всі показники вказують на те, що коронального викиду не було. Наразі регіон Сонця, де стався спалах, здатний і надалі генерувати сильні виверження, проте ймовірність спрямованих на Землю сонячних спалахів зменшується з кожним днем.

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Очікується, що найближчими днями сонячна активність буде на рівні від незначного до помірного. Є ймовірність сонячних спалахів класу M і X до 19 січня.

Спалахи на Сонці - у чому їхня небезпека

Сонячні спалахи становлять серйозну небезпеку для сучасної технологічної інфраструктури та здоров'я людини. Потужні електромагнітні викиди, що супроводжують ці явища, можуть призвести до збоїв у роботі супутників, навігаційних систем і радіозв'язку. Магнітні бурі, спричинені спалахами, здатні пошкоджувати електромережі. Крім того, підвищена радіація може загрожувати здоров'ю космонавтів, адже вони не захищені від неї.

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