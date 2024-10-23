950-річні монети, знайдені мисливцями за скарбами, стали найціннішою знахідкою у Великій Британії.

У січні 2019 року семеро друзів у Великій Британії випадково знайшли скарб із монетами практично тисячолітньої давності. Ці монети, датовані 1066-1068 роками, придбав фонд South West Heritage Trust за 4,3 мільйона фунтів стерлінгів (5,6 мільйона доларів США). Завдяки цьому монети стали найціннішою знахідкою у Великій Британії.

Як повідомляє The Washington Post, мисливці за скарбами виявили загалом 2584 срібні монети XI століття - скарб, який тепер визнано найціннішим скарбом, коли-небудь зареєстрованим у Сполученому Королівстві.

Тепер, як повідомляється, група отримає половину виручки від продажу, а інша частина піде власнику землі, де були знайдені монети.

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Уже з наступного місяця монети будуть виставлені в Британському музеї в Лондоні.

За даними видання, скарб містить монети, які були викарбувані між 1066 і 1068 роками і зображують трьох правителів:

Вільгельма I - першого нормандського короля, відомого як "Завойовник";

Гарольда II - останнього коронованого саксонського короля Англії;

Едуарда "Сповідника" - останнього короля з дому Вессекса, який правив до Гарольда II і пізніше був зарахований до лику святих.

Звідки взялися монети?

У жовтні 1066 року Вільгельм Нормандський, який вважав себе законним королем Англії, вторгся і розбив англійську армію на чолі з Гарольдом II. Нормандське завоювання залишило важливий слід в архітектурі, законах, культурі і навіть англійській мові.

Монети, за припущеннями вчених, були поховані "для збереження під час повстань на південному заході проти нового нормандського короля" близько 1067 або 1068 року.

Нагадаємо, в Італії після дощу несподівано знайшли монети віком 2000 років.

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