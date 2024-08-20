За словами вчених, знайдений скарб датується дев'ятим століттям.

Студент-археолог з Данії виявив "вражаючий срібний скарб" епохи вікінгів, який розкриває більше інформації про ранню скандинавську торгівлю та економіку, пише The Independent.

Зокрема 22-річний Густав Бруунсгаард з Орхуського університету знайшов сім срібних браслетів під час прогулянки з металошукачем у полі біля Ельстеда (Велика Британія), де раніше завдяки розкопкам було виявлено сліди поселень епохи вікінгів.

За словами експертів, скарб, вагою понад пів кілограма, датований дев'ятим століттям, міг представляти "значну цінність" у період ранньої епохи вікінгів у Скандинавії між 793 і 1066 роками нашої ери.

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Археологи наголошують, що браслети могли бути виготовлені у південній Скандинавії, ймовірно, в Данії. За їхніми словами, вони були частиною загальної вагової системи, яка дозволяла використовувати окремі кільця, як платіжний засіб.

"Один з браслетів має структуру витого кільця, що походить з Росії, а три стрічкоподібні штамповані браслети, схоже, надихнули дизайн браслетів, які стали популярними в Ірландії. Три інші знайдені браслети мають гладкий дизайн, який є рідкісним, але "відомим у Скандинавії та Англії"", - кажуть дослідники.

У музеї Моесгаард, де зараз зберігаються браслети, вважають, що вони є "вражаючим срібним скарбом". Також ці прикраси свідчать про те, що Орхус був міжнародним торговим центром в епоху вікінгів, які мав зв'язки з Україною, Росією та Британськими островами.

"Скарб з ферми Ельстед - це фантастично цікава знахідка епохи вікінгів, яка пов'язує Орхус з Росією та Україною на сході і Британськими островами на заході. Таким чином, знахідка підкреслює, що Орхус був центральним центром у світі вікінгів, який простягався від Північної Атлантики до Азії", - підкреслив у своїй заяві історик Каспер Андерсен.

У виданні додали, що срібні прикраси та інші артефакти, знайдені в скандинавських країнах, серед яких Данія та Норвегія, допомогли простежити торговельні шляхи між Європою та рештою світу з часів вікінгів.

Раніше археологи показали, що в епоху вікінгів, а саме в період між 750 та 1000 роками нашої ери, відбувалися деякі з "найбільш вражаючих" епізодів домодерного глобального зв'язку.

"Це був час, коли були встановлені торговельні зв'язки між зростаючою ісламською імперією на Близькому Сході і практично всіма куточками Афроєвразії. Попереднє дослідження срібного персня, знайденого у Швеції і датованого 850 роком нашої ери, показало, що за часів вікінгів між скандинавами та ісламським світом, ймовірно, існували тісні контакти", - додали у матеріалі.

Археологічні знахідки - останні новини

Як писав УНІАН, у Перу археологи розкопали чотири людські останки, яким, як вважається, понад 3 тисячі років. Рештки були знайдені між глиняними та кам'яними стінами поблизу долини в сухій прибережній провінції Віру, що у південноамериканському регіоні Ла-Лібертад, де впродовж тисячоліть існувало багато великих стародавніх культур.

Також повідомлялось, що в Індії археологи виявили тисячолітній трубопровід. Зокрема він свідчить про існування давньої практики управління водними ресурсами, що практикувалася людьми ще 2600 років тому.

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