Особа жінки невідома, але, схоже, вона була людиною високого соціального становища.

Археологи в Перу виявили поховання жінки з еліти з чудовим похоронним приладдям, включно з декоративними виробами з дзьоба тукана і пір'я ара.

Як пише Live Science, жінка жила десь між 3000 і 1800 роками до н. е., і її тіло, яке добре збереглося, було знайдено в руїнах стародавнього міста Асперо, що розташоване на заході Перу, приблизно за 700 метрів від Тихого океану, сказано в заяві Міністерства культури Перу.

Цікаво, що її тіло було загорнуте в різні матеріали, включно з бавовняними тканинами, пучками рослинних волокон, рогожами та сітками. Її шкіра, волосся і нігті добре збереглися, що незвично, оскільки людські рештки в цьому районі зазвичай складаються тільки з кісток.

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Жінка померла у віці від 20 до 35 років і була похована з різноманітним похоронним реманентом, включно з панеллю, вишитою пір'ям ара, дзьобом тукана, інкрустованим зеленими й коричневими намистинами, черепашкою амазонського равлика, приблизно 30 бататами і рибальською сіткою.

Зазначається, що особистість жінки невідома, але, схоже, вона була людиною високого соціального становища. Вона жила в той час, коли в цьому районі процвітала культура, відома як цивілізація Караль. Вона була відома своїми великими містами і селищами і названа на честь археологічного пам'ятника Караль, міста площею 526 гектарів, в якому були піраміди і храми. Цивілізація Караль принесла в регіон міське життя в масштабах, яких він не мав раніше.

У той час, коли цивілізація Караль процвітала, і коли жила ця жінка, у місті Асперо було щонайменше 22 архітектурні комплекси, а його жителі, мабуть, займалися рибальством і торгівлею.

Археологи зазначили, що жінки, які жили в цій цивілізації, могли досягати високого соціального становища. У 2016 році вчені в Асперо виявили останки жінки, похованої з різним похоронним приладдям, зокрема з чотирма брошками, вирізаними у формі птахів і мавп.

Цікаво, що цивілізація Караль не мала відомої системи письма, тому науковці не знають імен чи титулів, які носили люди. Тому вони повинні покладатися на археологічні знахідки, щоб визначити, як жили люди. Учені також не знають історичних назв Караль і Асперо.

Археологи зараз аналізують тіло жінки і похоронний інвентар, щоб дізнатися більше про її здоров'я, що вона їла і як вона померла. Розкопки в Асперо тривають уже 20 років, і в майбутньому, ймовірно, будуть зроблені нові знахідки.

Новини археології

Археологи, які працюють у Північній Македонії, можливо, виявили рештки Лінка, стародавнього міста, яке було столицею королівства Лінкестіс. Для підтвердження знахідки необхідний додатковий аналіз, але, якщо вона підтвердиться, відкриття може розкрити місце розташування місця, де народилася бабуся Олександра Великого по батьківській лінії.

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