Раніше розробники провели близько 400 тестових пусків системи, але ще ніколи не пускали в неї пасажирів.

Компанія Virgin Hyperloop вперше провела тестову поїздку однойменного швидкісного вакуумного поїзда зі справжніми пасажирами.

Читайте такожОмелян пояснивши, чому в Україні не було реалізовано обіцяний ним проект Hyperloop

Як повідомляє The Verge, тест відбувся в неділю на тестовому треку DevLoop в штаті Невада, неподалік від Лас-Вегаса. Першими двома пасажирами поїзда стали один із співзасновників компанії Джош Гігель (Josh Giegel) і глава підрозділу обслуговування пасажирів Сара Лучіан (Sara Luchian).

Пасажирська капсула розігналася до швидкості в 160 км / год, перш ніж почати уповільнення перед зупинкою.

Раніше розробники провели близько 400 тестових пусків системи, але ще ніколи не пускали в неї пасажирів.

Зазначається, що це важливе досягнення для Virgin Hyperloop. Компанія була заснована в 2014 році, її мета – втілити в життя концепцію Ілона Маска зі швидкісним поїздом без рейок, який рухається у вакуумній трубі за допомогою магнітної тяги. Передбачається, що подібна система здатна досягти неймовірних швидкостей – понад 1000 км/год.

Компанія Virgin займається розвитком Hyperloop паралельно з компанією SpaceX Ілона Маска. Випробувальний трек SpaceX знаходиться в Хоторні.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров