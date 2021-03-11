Нідерландський інженер і винахідник Лу Оттенс, який придумав аудіокасету, помер у віці 94 років.
Читайте такожПомер Нобелівський лауреат з хімії Пауль КрутценОттенс помер 6 березня у своєму будинку в селі Дуйзел в провінції Північний Брабант на півдні Нідерландів, повідомляє kommersant з посиланням на газету NRC Handelsblad.
Хто такий Лу Оттенс
Лодевейк Фредерік Оттенс народився в Беллінгволді в 1926 році.
У 1952-му він почав працювати в компанії Philips, де пізніше очолив департамент розробки нових продуктів. Під його керівництвом був створений перший портативний магнітофон Philips EL 3585, а в 1963 році представлена перша компакт-касета з магнітною стрічкою.
Лу Оттенс також брав участь у розробці компакт-диску.
У світі продано понад 100 млрд касет і 200 млрд компакт-дисків.
Головні новини України та світу на ранок 11 березня
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram