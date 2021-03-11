Лу Оттенс також брав участь у розробці компакт-диску.

Нідерландський інженер і винахідник Лу Оттенс, який придумав аудіокасету, помер у віці 94 років.

Читайте такожПомер Нобелівський лауреат з хімії Пауль КрутценОттенс помер 6 березня у своєму будинку в селі Дуйзел в провінції Північний Брабант на півдні Нідерландів, повідомляє kommersant з посиланням на газету NRC Handelsblad.

Хто такий Лу Оттенс

Лодевейк Фредерік Оттенс народився в Беллінгволді в 1926 році.

У 1952-му він почав працювати в компанії Philips, де пізніше очолив департамент розробки нових продуктів. Під його керівництвом був створений перший портативний магнітофон Philips EL 3585, а в 1963 році представлена перша компакт-касета з магнітною стрічкою.

Лу Оттенс також брав участь у розробці компакт-диску.

У світі продано понад 100 млрд касет і 200 млрд компакт-дисків.

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Автор: Ірина Погоріла