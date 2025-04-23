У дітей, які перехворіли на коронавірус, був підвищений ризик проблем зі здоров'ям у довгостроковій перспективі.

Коронавірус у дітей може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям у довгостроковій перспективі. Такого висновку дійшли вчені зі Школи медицини Перельмана в Університеті Пенсільванії, повідомляє Medical Xpress.

"У той час, як основну увагу громадськості зосереджено на гострій фазі COVID-19, наші результати показують, що діти стикаються зі значними довгостроковими ризиками для здоров'я, які необхідно відстежувати", - зазначив старший автор дослідження, професор кафедри біостатистики та епідеміології Юн Чен.

Хвороба нирок

Дослідження, що було опубліковане в JAMA Network Open, охоплювало електронні медичні картки 1 900 146 осіб віком до 21 року. Науковці порівняли результати лікування нирок у постгострій фазі в тих, хто мав позитивні результати тестів на COVID-19, із результатами в людей із негативними тестами у період із 2020 до 2023 року.

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З'ясувалося, що діти, які перехворіли, мали на 17% вищий ризик розвитку хронічної хвороби нирок другої, легкої стадії. Крім того, вони мали на 35% вищий ризик хронічної хвороби нирок третьої стадії - середнього ступеня тяжкості.

Діти та підлітки, у яких під час гострої стадії коронавірусу було уражено нирки, мали на 29% вищий ризик виникнення додаткових ускладнень для цих органів від трьох до шести місяців після інфікування.

Проблеми зі шлунково-кишковим трактом

В іншому дослідженні, опублікованому в JAMA Network Open, вивчали проблеми зі шлунково-кишковим трактом, як-от болі в животі, діарея та синдром подразненого кишківника в 1 576 933 дітей і підлітків.

Діти, які перехворіли на коронавірус, мали на 25% вищий ризик розладів шлунково-кишкового тракту в постгострий період захворювання. Ризик у "хронічній фазі" зростав до 28% у період від шести місяців до двох років після інфікування COVID-19.

Ризик серцево-судинних захворювань

Інфіковані коронавірусом діти мають значно вищий ризик розвитку одного або кількох серцево-судинних захворювань. Йдеться про аритмію, запалення серця, біль у грудях і гіпертонію.

Дослідники з'ясували, що такий ризик зростав на 63% як у дітей із вродженою вадою серця, так і в тих, хто не мав такої проблеми з цим органом.

Розслідування США про походження коронавірусу

Як писав УНІАН, у грудні 2024 року Конгрес США оприлюднив остаточний звіт щодо пандемії COVID-19 та її наслідків. Згідно з висновком, вірус виник, найімовірніше, у китайській лабораторії в Ухані.

У звіті розкритикували Всесвітню організацію охорони здоров'я, звинувативши її в тому, що вона поставила політичні інтереси Комуністичної партії Китаю вище за допомогу людям. Також критиці Конгрес піддав вимоги щодо соціального дистанціювання та використання масок.

Пізніше новий глава ЦРУ відповів, звідки взявся вірус. Джон Реткліфф у своєму звіті віддав перевагу теорії випадкового витоку з дослідницької лабораторії в китайському місті Ухань.

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