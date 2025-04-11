Римська імперія була не тільки наймогутнішою державою свого часу, але і найзаможнішою. Єдина держава, яка могла кинути їй виклик у той час – Імперія Хань (майбутній Китай). Група істориків спробувала порівняти економічні показники обох імперій і підрахувала, скільки ж грошей генерували дві економіки, якщо рахувати у зрозумілих нам цінах.
Так, у своєму дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Nature Communications, дослідники порівнювали Рим зразка 165 року нашої ери та Хань зразка 2 року нашої ери. Це були періоди найбільшого розквіту для кожної з держав відповідно.
Оскільки структура тодішньої та сучасної економіки є дуже різними, як базовий орієнтир вчені взяли 333 кг пшениці. Це умовний "прожитковий мінімум", який враховує фізичний обсяг їжі, потрібний людині того часу на рік (250 кг) плюс обсяг пшениці в еквіваленті вартості непродовольчих товарів, потрібних людині тих часів.
Орієнтуючись на документи, які дійшли до нас, вчені підрахували, що ВВП на душу населення в Давньому римі складав еквівалент 750 кг пшениці, тобто був у 2,25 рази вищим за умовний прожитковий мінімум. В імперії Хань ситуація була трохи гіршою, але не набагато. Середній ВВП на душу населення там складав умовні 626 кг пшениці на рік, тобто в 1,88 рази перевищував "прожитковий мінімум".
Але ВВП на душу населення – це не розмір доходу, а лише показник ефективності економіки загалом. В окремій таблиці автори дослідження вказали саме доходи окремих верств населення, оцінені в "прожитковому мінімумі". Так, основна маса римського населення (близько 70%) заробляли приблизно 1,34-1,88 "прожиткового мінімуму" (446-626 кг пшениці на рік). В імперії Хань найбільша група населення (близько 75%) заробляли приблизно 1,03-1,44 "прожиткового мінімуму" (342-479 кг пшениці на рік).
Інше питання – як перевести "прожитковий мінімум" двохтисячолітньої давнини у сучасні гроші. Автори дослідження прирівняли його до витрат на фізичне виживання жителя США у цінах 1990 року – це 400 доларів на місяць.
Тобто в цінах США 1990 року середньостатистичний римлянин заробляв 536-752 долари на місяць. А мешканець імперії Хань заробляв 412-576 доларів на місяць.
Оскільки реальна покупна спроможність долара у цінах 1990 року на ринку самих же США для сучасного українця є зовсім не очевидною, УНІАН перерахував заробітки давніх римлян і ханьців, використовуючи офіційний прожитковий мінімум в Україні станом на 2025 рік – це 3028 грн.
Використовуючи ту саму формулу, можна побачити, що середньостатистичний римлянин 165 року нашої ери заробляв на місяць 4057-5692 гривень. Натомість мешканець імперії Хань заробляв 3118-4360 гривень на місяць.
Звісно, якщо за "прожитковий мінімум" взяти мінімальну зарплату в Україні (8 тисяч гривень на сьогодні), тоді заробітки римлян та ханьців у гривні треба помножити ще на 2,6.
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