Супутники згоріли в атмосфері Землі після передчасного розгортання.

У SpaceX розпочали розслідування після передчасного розгортання і падіння на Землю 20 супутників Starlink. Подальші запуски Falcon 9 відклали на невизначений термін.

Як пише Independent, супутники, запущені на борту ракети SpaceX Falcon 9 11 липня з військової бази Ванденберг у Каліфорнії, згоріли в атмосфері. Тоді ракета злетіла, як і очікувалося, і її перший ступінь успішно відокремився, як і було заплановано. Але другий ступінь не зміг завершити своє друге згоряння після витоку рідкого кисню.

"Другий ступінь Falcon 9 виконав свій перший спалах номінально, однак на другому ступені стався витік рідкого кисню. Хоча ступінь вцілів і все ще виводив супутники, він не зміг успішно завершити свій політ по орбіті", – йдеться в повідомленні SpaceX.

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Застрягши на низькій орбіті, ракета випустила своє корисне навантаження з 20 супутників Starlink, які також застрягли на неоптимальній орбіті. Атмосферний опір сповільнив рух супутників, що призвело до їх падіння.

"За такого рівня опору наша максимально доступна тяга навряд чи буде достатньою для успішного підйому супутників. Таким чином, супутники знову увійдуть в атмосферу Землі і повністю зруйнуються. Вони не становлять загрози для інших супутників на орбіті або для громадської безпеки", – ішлося в заяви компанії.

Відчайдушна спроба спалити паливо і вивести супутники на вищу орбіту не вдалася, і всі 20 супутників зустріли вогняну смерть в атмосфері. Відомо, що SpaceX не запускатиме ракети Falcon 9, поки не завершиться розслідування цього інциденту.

Компанія заявила, що проведе "повне розслідування в координації з FAA", щоб визначити першопричину і вжити коригувальних заходів для забезпечення успіху майбутніх місій. Наразі неясно, як довго флагманська ракета SpaceX Falcon 9 буде знаходитися на землі. Тривала затримка може призвести до зміни графіка запусків компанії на 2024 рік.

Що передувало

Днями стало відоом, що компанія SpaceX зазнала рідкісної поломки своєї ракети Falcon 9 у космосі, що стало першою серйозною аварією у польоті за сотні запусків цього пристрою. Двигун у верхній частині Falcon 9 вийшов з ладу через невідомі причини під час спроби повторного запуску на орбіті.

Згодом стало відомо, що вперше за майже десять років ракета SpaceX зазнала аварії, залишивши інтернет-супутники компанії на настільки низькій орбіті. Через це вони були приречені на падіння крізь атмосферу та згоряння.

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