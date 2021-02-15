У збереженій частині будівлі нарахували вісім приміщень / фото facebook Міністерство туризму Єгипту
У давньоєгипетському місті Абідос знайшли найдавнішу у світі пивоварню.
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За попередніми оцінками, пивоварні понад 4000 років. Експерти припускають, що її могли побудувати за часів фараона Нармера.
У збереженій частині будівлі нарахували вісім приміщень. У кімнатах знайшли близько 40 глиняних посудин, в яких нагрівали воду з зерном для виробництва пива.
Вчені припускають, що напій використовували під час ритуалів.
фото Facebook Міністерство туризму Єгипту
фото Facebook Міністерство туризму Єгипту
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