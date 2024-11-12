Відкриття є частиною масштабнішого проєкту, запущеного 2015 року для документування археологічних пам'яток у регіоні, що перебувають під загрозою зникнення.

Розсекречені знімки американського шпигунського супутника 1970-х років привели британо-іракську археологічну групу до локації, яка є місцем битви сьомого століття і стала вирішальною в поширенні ісламу по всьому регіону.

Битва при Аль-Кадісії сталася в Месопотамії - на території сучасного Іраку - у 630-х роках н. е. між арабськими мусульманами та армією перської династії Сасанідів у період мусульманської експансії. Арабська армія здобула перемогу і продовжила свій похід у Персію, нині Іран, пише Associated Press.

Група археологів з Університету Дарема у Великій Британії та Університету Аль-Кадісії натрапила на це місце під час проведення дистанційного зондування для картування Дарб Зубайда, паломницького шляху з іракської Куфи до Мекки в Саудівській Аравії, побудованого понад 1000 років тому.

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Під час картографування маршруту команда помітила, що ділянка приблизно за 30 кілометрів на південь від Куфи в південній провінції Наджаф Іраку - пустельна місцевість із розкиданими ділянками сільськогосподарських угідь - мала особливості, дуже схожі на опис місця битви під Аль-Кадісією, описаний в історичних текстах.

Вільям Дедман, фахівець з археологічного дистанційного зондування в Університеті Дарема, сказав, що супутникові знімки часів "холодної війни" є інструментом, який широко використовують археологи, що працюють на Близькому Сході. За його словами, старі знімки часто показують об'єкти, які були зруйновані або змінені і не відображаються на сучасних супутникових знімках. Він заявив:

"Близький Схід дуже сильно розвинувся за останні 50 років, як у плані розширення сільського господарства, так і в плані розширення міст".

Вчений розповів, що деякі з відмінних особливостей ділянки Аль-Кадісії, такі як характерна траншея, були "набагато більш недоторканими і чіткими" на знімках 1970-х років.

Обстеження на місцевості підтвердило висновки і переконало команду в тому, що вони правильно ідентифікували місце.

Головними особливостями були глибока траншея, дві фортеці і стародавня річка, яку, як повідомляють, колись переправляли вбрід перські війська на слонах, сказав Джаафар Джотері, професор археології в Університеті Аль-Кадісії. Дослідницька група також виявила черепки кераміки, які відповідають періоду часу, коли відбулася битва.

Джотері сказав, що іракці його покоління, які виросли за правління Саддама Хусейна, були всі знайомі з битвою в найдрібніших подробицях, аж до імен генералів з обох сторін.

Погляди іракців на битву різняться залежно від їхніх почуттів до Ірану, який розширив свій вплив у країні після вторгнення США до Іраку 2003 року, яке повалило Саддама.

"У цій битві є деякий політичний і релігійний контекст, тому що тепер, звісно, у нас є релігійні відмінності, етнічні відмінності, політичні відмінності в Іраку, і ми читаємо або розглядаємо все, ґрунтуючись на наших... відмінностях. Ми всі згодні, що це дуже важлива битва, вирішальна, і ми всі про це знаємо", - сказав Джотері.

Зазначається, що відкриття є частиною масштабнішого проєкту, запущеного 2015 року для документування археологічних пам'яток у регіоні, що перебувають під загрозою зникнення.

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