Джеймс Вебб виявив формування планети-немовляти з пилу в "космічній утробі".

Потужний телескоп Джеймс Вебб, володіючи неймовірною чутливістю, зміг виявити пилові зерна розміром з бактерії, які з часом об'єднаються в планети.

Нещодавно опубліковане зображення показує Хербіг-Аро 30 (HH 30) - яскраву область навколо молодої зірки в сузір'ї Тельця - газопилову хмару. Цей об'єкт розташований у темній хмарі LDN 1551, розташованій за 450 світлових років від Землі, пише Interesting Engineering.

Хоча сама зірка прихована щільним пиловим диском, її потужні вітри і струмені стикаються з навколишнім газом і пилом, викликаючи світіння ударних хвиль. Астрономи особливо зацікавлені в HH 30, тому що його диск орієнтований "строго ребром до нас".

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"Ця унікальна перспектива дає змогу детально вивчити критичний процес формування планет. Підсвічені кишені пилу допомагають вченим зрозуміти, як зірки взаємодіють зі своїм оточенням, особливо як пилові частинки рухаються і осідають у протопланетних дисках - це важливий етап у народженні планет", - йдеться в матеріалі.

Цей об'єкт був зафіксований уперше телескопом Габбл, але зазирнути глибше і виявити розподіл пилу всередині диска вдалося тільки за допомогою телескопа Вебба і його інфраструктурного зору.

Об'єднавши дані Вебба зі спостереженнями Габбла і масиву радіотелескопів ALMA, астрономи отримали комплексну картину об'єкта.

Виявлені частинки мають розмір усього в мільйонну частку метра - приблизно як одна бактерія.

"Формування вузького, щільного шару пилу - важливий етап у процесі зародження планет. У цій області частинки пилу злипаються, утворюючи спочатку гальку, а потім і самі планети", - додали вчені.

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Раніше УНІАН повідомляв, що чорна діра розірвала зірку на частини, щоб використати її енергію для знищення іншої. Відкриття, зроблене міжнародною групою астрофізиків на чолі з Королівським університетом у Белфасті, пов'язало дві космічні таємниці, які роками спантеличували вчених.

Крім того, величезна чорна діра "морить голодом" свою галактику. Міжнародна команда під керівництвом Кембриджського університету за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба підтвердила, що галактика, яка є за розміром, як наша, більше не може утворювати нові зірки, адже чорна діра засмоктує потрібне паливо.

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