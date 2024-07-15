У 2023 році команда знайшла Окомтун, загублене місто майя, в якому є кілька великих пірамід класичного періоду майя.

Археологи в Мексиці виявили загадкову підземну споруду з розписними стінами, заховану під майданчиком для гри в м'яч майя.

Команда знайшла будівлю під час розкопок майданчика для гри в м'яч, місця для ритуальної гри з м'ячем, у яку грали майя та інші мезоамериканські народи, пише Live Science.

"Ми виявили частини більш ранньої будівлі, стіни якої були розписані, але тільки подальші розкопки можуть розкрити форму цієї будівлі та її функцію", - сказав Іван Шпрайц, археолог Інституту антропологічних і просторових досліджень у Словенії та директор розкопок.

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Знахідка, "очевидно, являє собою дуже важливу споруду, оскільки майданчики для гри в м'яч зазвичай трапляються тільки у великих поселеннях майя, які були центрами регіональної політичної організації", - розповів Шпрайц.

Згідно з перекладом заяви Національного інституту антропології та історії Мексики, споруда може бути датована раннім класичним періодом (200-600 рр. н.е.) і вкрита шаром писаної штукатурки.

Раніше Шпрайц і його колеги обстежили велику територію низовини майя в мексиканському штаті Кампече за допомогою лідара - техніки, яка випромінює мільйони лазерних імпульсів із літака. Ці імпульси потім відбиваються від землі і повертаються до машини в літаку, що дає змогу дослідникам скласти карту топографії ландшафту.

"Ми знайшли кілька стародавніх поселень майя із залишками житлових будинків і храмових пірамід", - сказав Шпрайц.

У 2023 році команда знайшла Окомтун, загублене місто майя, в якому є кілька великих пірамід класичного періоду майя (близько 200-900 років нашої ери). За його словами, нове місце розташоване в раніше недослідженому районі на південь від Окомтуна.

Крім того, згідно із заявою, команда виявила ще одну ділянку, яка містить у собі площу, піраміду заввишки 52 фути (16 метрів) і прямокутний резервуар для води. На вершині піраміди археологи знайшли кілька підношень: керамічні посудини; керамічна нога тварини, можливо, броненосця; і крем'яний ніж або наконечник списа.

Ці підношення "були поміщені на вершину храму в пізній посткласичний період (останні століття до прибуття іспанських завойовників)", з 1250 по 1524 рік, сказав Шпрайц.

До кінця посткласичного періоду центральні низовини майя вже занурилися в політичний хаос. Але люди "залишилися в цьому районі після кризи, що призвела до різкого демографічного спаду в IX і X століттях, спричиненого перенаселенням, виснаженням ґрунту, зміною клімату (тривалими посухами) і руйнівними війнами", - заявив він.

"Це підношення вказує на те, що навіть після того, як більша частина поселень майя класичного періоду була закинута, невеликі та збіднілі групи людей все ще блукали навколо, покладаючи підношення на будівлях своїх предків або поруч із ними", - сказав Шпрайц.

Новини про культуру майя

Нове дослідження показало, що масове поховання містить рештки понад 100 осіб, яких було принесено в жертву в рамках серії стародавніх ритуалів майя. Незвично те, що всі останки належали маленьким хлопчикам, і їх ховали протягом 500 років.

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