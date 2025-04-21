У міру того, як троянди еволюціонували і були одомашнені, у них з'явилися нові кольори, чіткі відмітини на пелюстках і здатність цвісти гронами.

Червоні троянди в минулому, ймовірно, були жовтими, на що вказує великий геномний аналіз, проведений дослідниками з Пекінського університету лісового господарства.

Як пише Phys.org, троянди всіх кольорів, включно з білим, червоним, рожевим і персиковим, належать до роду Rosa, що є членом родини розоцвітих.

Реконструкція предкових ознак за допомогою геномного аналізу показала, що всі дороги ведуть до спільного предка - однопелюсткової квітки жовтого кольору з сімома листочками. Результати опубліковані в журналі Nature Plants.

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Ці квіти були успішно одомашнені, щоб відобразити естетичні уподобання кожної епохи.

"Усе почалося з відродження селекції троянд у 1700-х роках, позначеного схрещуванням стародавніх диких китайських троянд і старих європейських сортів - рослин, селективно виведених за допомогою втручання людини для вироблення бажаних характеристик", - ідеться в статті.

Зазначається, що наразі існує понад 150-200 видів троянд і понад 35 000 сортів, які демонструють широкий спектр частот цвітіння, ароматів і забарвлень. Однак глобальна зміна клімату спонукала селекціонерів троянд переключити свою увагу з суто косметичних ознак на виведення сортів троянд, які є більш стійкими до стресових чинників, таких як посуха, хвороби та за якими легше доглядати.

Запозичення генетичних ресурсів у сортів дикої троянди, які мають цінні риси, як-от аромат і стійкість до хвороб, являє собою багатообіцяючу стратегію для виведення стійких сортів троянд, які не потребують особливого догляду.

Важливо, що чітке розуміння походження та еволюції роду Rosa, як диких, так і культивованих сортів, може не тільки сприяти селекційним роботам, а й допомогти в збереженні сортів троянд, що перебувають під загрозою зникнення.

Дослідники зібрали 205 зразків понад 80 видів Rosa, що охоплюють 84% того, що задокументовано у "Флорі Китаю". Потім зразки були проаналізовані за допомогою геномного секвенування, популяційної генетики та інших методів, щоб простежити їхні предкові риси. Вони вивчили 707 однокопійних генів, виявлених як набір консервативних генетичних маркерів, таких як однонуклеотидні поліморфізми - найпоширеніший тип генетичної мінливості, виявлений у ДНК, - що допомогло їм скласти карту еволюційної та географічної історії та зв'язків між видами троянд.

Цікаво, що реконструкція предкових ознак показала, що спільним предком вивчених зразків була жовта квітка з одним рядом пелюсток і листям, розділеним на сім листочків. У міру того, як троянди еволюціонували і були одомашнені, у них з'явилися нові кольори, чіткі відмітини на пелюстках і здатність цвісти гронами.

Дослідження також принесло нове розуміння широко поширеного уявлення про те, що рід Rosa виник у Центральній Азії. Генетичні докази вказали на два основні центри різноманітності троянд у Китаї - один на сухому північному заході, де ростуть жовті троянди з дрібним листям, та інший на теплому і вологому південному заході, де процвітає білий ароматний сорт.

Поради щодо догляду за трояндами

Любителі квітів постійно думають, чим підживити троянди і як захистити їх від шкідників. Ці пишні рослини приваблюють не тільки людей, а й комах. Шкідники харчуються солодким соком рослин, через що останні хворіють або навіть гинуть.

На щастя, для позбавлення від мошок не обов'язково купувати дорогі препарати. Ми розповіли, чим обробити троянди від попелиці недорого або навіть безкоштовно.

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