Це відкриття дало вченим надію на те, що вони зможуть розгадати й інші загадки океанічного дна.

Минулого літа під час експедиції в холодних водах Берингового моря між Росією і Аляскою група вчених помітила загадкові отвори на морському дні. Тепер вченим вдалося розгадати таємницю їх появи.

Як пише The Guardian, вчені на німецькому дослідницькому судні Sonne зробили і вивчили кілька сотень зображень морського дна.

На знімках було видно чіткі ряди отворів овальної форми, кожен розміром приблизно два-три сантиметри. Поруч з ними були помічені різні тварини, яких і почали підозрювати в причетності до створення таємничих тунелів. Отвори були занадто малі для морських їжаків і не підходили за формою для черв'яків.

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На одному з кадрів виявили маленького рачка. Це і дало ключ до розгадки. Істоти з Берингового моря, яких вчені ще не відловили для досліджень, виявилися схожими на своїх антарктичних побратимів, виявлених кілька десятиліть тому. Припускають, що ці крихітні 2-сантиметрові ракоподібні можуть використовувати нори, знайдені дослідниками, для розмноження і вирощування потомства.

"Нора – це спосіб отримати доступ до їжі, отримати захист від потенційних хижаків і безпечне місце для виховання дітей. Більшість тварин у глибокому морі дуже маленькі – можуть бути й міліметрового розміру. Якщо ви крихітні, то навіть невеликі зміни топографії матимуть величезний вплив на ваше середовище проживання й те, як ви взаємодієте з навколишнім середовищем", – каже Джулія Зігварт з науково-дослідного інституту Зенкенберга та Музею природної історії у Франкфурті.

Це відкриття дало вченим надію на те, що вони зможуть домогтися прогресу в розшифровці багатьох інших загадкових знаків в мулі на дні океану.

"Дивно, скільки активності на морському дні. Він просто повний слідів і дірок", - каже Зігварт.

Таємниці морського дна - новини про унікальні відкриття

Раніше вчені виявили в глибинах східної частини Тихого океану гігантське поле з гарячими джерелами. Воно є найгарячішим і найбільшим з виявлених в цьому регіоні.

Там же в Тихому океані виявили незвичайну істоту з щупальцями і довгим тонким тілом у вигляді стебла.

А на дні Середземного моря знайшли дорогу, яку побудували 7000 років тому.

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