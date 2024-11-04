Нове дослідження університету Брістоля малює похмуру картину далекого майбутнього нашої планети.

Екстремальні температури можуть призвести до масового вимирання, яке в підсумку покладе кінець людству і ссавцям на Землі.

Старший науковий співробітник Брістольського університету Александр Фарнсворт очолив дослідження, яке малює похмуру картину далекого майбутнього нашої планети, пише Earth.com. Вчені вважають, що континенти Землі повільно дрейфують і зрештою об'єднаються та сформують єдиний масив суші, званий Пангея Ультима. Цей суперконтинент радикально змінить клімат планети.

Дослідники використовували суперкомп'ютерні кліматичні моделі для демонстрації того, як ця нова конфігурація може створити середовище, яке буде надто спекотним і сухим для більшості форм життя.

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"Суперконтинент, що знову виникне, фактично створить потрійний удар, що включає ефект континентальності, більш спекотне сонце і більше CO₂ в атмосфері, збільшуючи парниковий ефект для більшої частини планети", - пояснив Фарнсворт.

По-перше, формування суперконтиненту означатиме більшу площу суші подалі від охолоджувального впливу океану - явище, відоме як ефект континентальності.

По-друге, за мільйони років сонце стане яскравішим, випромінюючи більше енергії та нагріваючи Землю. "З огляду на те, що Сонце випромінюватиме приблизно на 2,5% більше радіації, а суперконтинент буде розташований здебільшого у спекотних, вологих тропіках, більша частина планети може зіткнутися з температурою від 40 до 70 °C", - повідомив дослідник.

По-третє, підвищена вулканічна активність через тектонічні рухи виділить більше вуглекислого газу в атмосферу, утримуючи більше тепла. "Перспективи на віддалене майбутнє здаються дуже похмурими. Рівень вуглекислого газу може бути вдвічі вищим за нинішній", - додав Фарнсворт.

"Щоденні температури від 40 до 50 °C і навіть вище, посилені високим рівнем вологості, зрештою вирішать нашу долю", - констатував учений.

"Люди - поряд із багатьма іншими видами - помруть через свою нездатність віддавати це тепло через піт, охолоджуючи свої тіла", - зазначив він.

Тривалий вплив надмірної спеки погано позначиться і на ссавцях. Дослідження припускає, що тільки близько 8-16 % суші на новому суперконтиненті буде придатним для їхнього проживання. Оскільки більша частина планети зіткнеться з екстремальною спекою і посухою, знайти їжу і воду стане практично неможливо.

Хоча цей сценарій відбудеться через мільйони років, дослідники підкреслюють, що ми не повинні випускати з уваги поточну кліматичну кризу.

"Життєво важливо не випускати з уваги нашу поточну кліматичну кризу, яка є результатом викидів парникових газів людиною", - наголосила співавторка докторка Юніс Ло, наукова співробітниця зі зміни клімату та здоров'я в Університеті Брістоля.

"У той час як ми прогнозуємо, що через 250 млн років планета стане непридатною для життя, сьогодні ми вже відчуваємо екстремальну спеку, яка згубно впливає на здоров'я людини. Ось чому вкрай важливо якомога швидше досягти нульових викидів", - пояснила вона.

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