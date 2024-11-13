Вчені заявили, що це не просто захоплива знахідка, а значуща частина геологічної та екологічної головоломки, яка реконструює історію клімату Землі.

Наявність бурштину в Антарктиді доводить те, що в середині крейдяного періоду помірні тропічні ліси існували на кожному континенті.

Нове відкриття заповнило велику прогалину в глобальній карті знахідок бурштину: вперше він був знайдений в Антарктиді, пише Interesting Eengineering.

Це відкриття, проведене вченими з Інституту Альфреда Вегенера і Технічного університету Фрайберзької гірничої академії, дає рідкісну можливість зазирнути в доісторичне середовище Антарктиди. Воно показує, що на місці царства льоду колись росли пишні болотисті ліси і дерева, що виробляють смолу.

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Дослідження вважає, що вік "бурштину з острова Пайн" становить близько 90 млн років.

Бурштин, видобутий у затоці Пайн-Айленд, являє собою унікальний знімок життя в доісторичній Антарктиді. Дослідницька група під керівництвом доктора Йоганна П. Клагеса і доктора Хенні Гершель використовувала бурову установку MARUM-MeBo70 для вилучення осадового керна майже з кілометрової глибини.

Фрагменти бурштину, хоча й невеликі - кожен діаметром близько міліметра - були сповнені цінною інформацією, включно з мікровключеннями, що, ймовірно, містили давню кору дерева.

"Проаналізовані фрагменти бурштину дають змогу чітко зрозуміти умови навколишнього середовища, які переважали в Західній Антарктиді 90 млн років тому", - пояснив Клагес.

Учені зазначили, що колись це був зелений континент, який сильно відрізняється від сьогоднішнього замерзлого ландшафту.

"Наша мета зараз - дізнатися більше про лісову екосистему - якщо вона згоріла, чи зможемо ми знайти сліди життя, включені в бурштин. Це відкриття дає змогу здійснити подорож у минуле", - сказав учений.

Дослідники виявили докази патологічної течії смоли, захисного механізму, який дерева використовують для захисту від травм, інфекцій або лісових пожеж. Цей бурштин зберіг сліди смоли, що виробляється деревами, як захисний бар'єр, що говорить про те, що ліс згорів або його знищили паразити.

Крім того, тверда, прозора і значною мірою неушкоджена якість бурштину припускає, що він був похований близько до поверхні Землі, а не глибоко під землею, де спека і тиск, ймовірно, зруйнували б його.

Відкриття бурштину з острова Пайн - це не просто захоплива знахідка; це значуща частина геологічної та екологічної головоломки, яка реконструює історію клімату Землі. Наявність бурштину в Антарктиді додає все більше доказів того, що помірні тропічні ліси існували на кожному континенті в середині крейдяного періоду.

Це відкриття антарктичного бурштину відкриває унікальне вікно в епоху, коли пишні ліси простягалися на південь до полярних регіонів, підтримуючи набагато тепліший глобальний клімат.

Продовжуючи вивчати ці стародавні фрагменти бурштину, вчені сподіваються розкрити нові таємниці минулого: від різноманітності лісового життя до конкретних подій, як-от пожежі або нашестя комах, які сформували ландшафт.

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