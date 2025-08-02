Ці знімки демонструють підвищену магнітну активність Сонця.

На Сонці помітили підвищену магнітну активність. Нові знімки демонструють масивні корональні петлі. Про це пише Daily Galaxy.

Зазначається, що знімки цього явища зробив астрофотограф Андреа Ваноні. Їх опублікувало NASA в розділі "Астрономічне фото дня" за 30 липня 2025 року.

У виданні поділилися, що корональні петлі (масивні дуги гарячої плазми) Сонця мають важливе значення для космічної погоди, яка може впливати на технології та зв'язок на Землі. Журналісти нагадали, що ці явища відбуваються через магнітне поле Сонця, яке слугує каналом для плазми, спрямовуючи її в чітку петлеву форму.

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У виданні підкреслили, що ці петлі можуть бути величезними, часто охоплюючи відстані, достатні для того, щоб охопити всю Землю. Іноді підвищена магнітна активність Сонця може тривати кілька днів, що дає змогу побачити корональні петлі.

Сонячні протуберанці, такі як корональні петлі, що спостерігаються на зображенні, зазвичай пов'язані з активними областями Сонця, пояснили у виданні. Ці області часто містять сонячні плями, які являють собою більш холодні і темні ділянки на поверхні зірки.

У виданні додали, що магнітне поле Сонця перебуває в постійному стані активності, і в міру його еволюції це може призводити до різних явищ.Корональні петлі є частиною триваючого сонячного циклу, періоду тривалістю приблизно 11 років, протягом якого магнітна активність Сонця коливається від сонячного мінімуму до сонячного максимуму.

Коли сонячні протуберанці розриваються, вони можуть викидати в космос величезні кількості енергії та речовини. Це викид частинок, відомий як корональний викид маси. Він може поширюватися Сонячною системою й іноді досягати Землі.

У виданні нагадали, що корональні викиди маси можуть спричиняти збої в роботі супутникового зв'язку та навігаційних систем. З розвитком технологій вони стали все більш відчутними для Землі. На щастя, вчені навчилися точніше стежити за активністю Сонця.

Потужний спалах на Сонці відключив радіозв'язок на 5 континентах

Нагадаємо, що 14 травня вогняна газова куля спричинила два потужні спалахи на Сонці. Вони призвели до відключення короткохвильового радіо на п'яти континентах.

Проблема торкнулася деяких частин Північної Америки, Південної Америки, Південно-Східної Азії, Африки та Близького Сходу.

Прогнозист Шон Даль зазначив, що спалах X2.7 стався, коли Сонце перебувало над Близьким Сходом, спричинивши збої у високочастотному радіосигналі в регіоні приблизно на 10 хвилин у пік бурі.

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