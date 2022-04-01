Російські загарбники ще на початку березня обстріляли один з найстаріших вузів Європи.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна буде переміщено на більш безпечну територію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі спільного телемарафону українських каналів.

"На превеликий жаль, університет імені Каразіна, який має багаторічні традиції, повністю зруйнований рашистськими загарбниками від авіаударів. Але університет Каразіна буде переміщений під керівництвом Міністерства освіти і за сприяння комітету... Ректор виконує всі наші рекомендації і переносить університет у більш безпечне місце", – сказав Вітренко.

Таке рішення стосується не тільки легендарного університету. У відомстві розповіли, що Державний біотехнологічний університет був переміщений в Закарпатську область. Тим часом Чернігівська політехніка та Маріупольський державний університет теж чекають зміни локації.

Головне – зберегти освітню мережу

"Ми все робимо для того, щоб не втратити жодного університету, щоб усі університети працювали і могли організувати свій освітній процес, який буде у дистанційній формі, а якщо дозволяє безпекова ситуація, то і в змішаній формі, тобто з очними зустрічами викладачів і студентів", – сказав Вітренко.

Він додав, що перевозяться ті заклади вищої освіти, які виявили таке бажання у безпечніші райони.

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