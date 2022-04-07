Сам тест, за попередніми даними, має відбутися у липні.

У 2022 році українські школярі та майбутні абітурієнти здаватимуть спрощений аналог ЗНО, так званий національний мультипредметний тест.

Тестування проводитимуть у комп’ютерному форматі з 3-х предметів: української мови, математики та історії України. Організатори тестування розповіли, яким буде тест на знання солов'їної та наголосили, що він не включатиме завдань з української літератури.

Особливості тесту з української мови

Зміст завдань тестового блоку з української мови буде відповідати чинній програмі ЗНО з української мови.

"Зверніть увагу, що у відповідній програмі вас має цікавити лише та частина, що стосується української мови. Ця частина охоплює всі мовні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі української мови", – кажуть в УЦОЯО.

Питання стосуватимуться наступних тем:

"Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія";

"Лексикологія. Фразеологія";

"Будова слова. Словотвір";

"Морфологія";

"Синтаксис";

"Стилістика";

"Розвиток мовлення".

Зазначається, що розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" буде приділено менше уваги, оскільки через комп'ютерний формат не буде завдань з наданням письмової короткої чи розгорнутої відповідей.

Усього в блоці з української мови буде 20 завдань, з-поміж яких:

15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох або п’яти варіантів;

5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").

Як будуть оцінюватись завдання з української мови

По 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань блоку з української мови можна отримати від 0 до 35 балів.

Результат кожного блоку потім переведуть у шкалу 100-200 балів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що рашисти повністю розбомбили університет Каразіна, він "переїде" в більш безпечне місто.

Таке рішення стосується не тільки легендарного університету. В Міносвіти розповіли, що Державний біотехнологічний університет був переміщений в Закарпатську область. Тим часом Чернігівська політехніка та Маріупольський державний університет теж чекають зміни локації.

Вас також можуть зацікавити новини: