У 2022 році українські школярі замість ЗНО здаватимуть його спрощений аналог, так званий Національний мультипредметний тест (НМТ).
Він пройде у комп’ютерному форматі й складатиметься із трьох блоків: української мови, історії України та математики. Організатори тестування розповіли про зміст, структуру й оцінювання останнього.
Яким буде спрощене ЗНО-2022 з математики
Зміст завдань буде відповідати чинній програмі ЗНО з математики. Вона охоплює всі теми з алгебри й геометрії, які вивчалися у шкільному курсі, а саме:
- "Числа і вирази";
- "Рівняння, нерівності і їх системи";
- "Функції";
- "Ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків";
- "Планіметрія";
- "Стереометрія".
Усього в блоці з математики буде 20 завдань, з-поміж яких:
- 14 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих варіантів;
- 4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 "логічні пари");
- 2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).
Важливо! Цього року не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Як будуть оцінюватись завдання з математики
По 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 2 бали за кожну правильну коротку відповідь. Отже, за виконання завдань блоку із математики можна отримати від 0 до 30 балів.
Результат кожного блоку потім переведуть у шкалу 100-200 балів.
В УЦОЯО запевнили, що завдання з математики зможуть розв'язати і ті, хто вивчав її на рівні стандарту, і на профільному рівні. Більшість завдань відповідають саме стандартній програмі.
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