Цього року не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

У 2022 році українські школярі замість ЗНО здаватимуть його спрощений аналог, так званий Національний мультипредметний тест (НМТ).

Він пройде у комп’ютерному форматі й складатиметься із трьох блоків: української мови, історії України та математики. Організатори тестування розповіли про зміст, структуру й оцінювання останнього.

Яким буде спрощене ЗНО-2022 з математики

Зміст завдань буде відповідати чинній програмі ЗНО з математики. Вона охоплює всі теми з алгебри й геометрії, які вивчалися у шкільному курсі, а саме:

"Числа і вирази";

"Рівняння, нерівності і їх системи";

"Функції";

"Ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків";

"Планіметрія";

"Стереометрія".

Усього в блоці з математики буде 20 завдань, з-поміж яких:

14 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих варіантів;

4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 "логічні пари");

2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).

Важливо! Цього року не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Як будуть оцінюватись завдання з математики

По 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 2 бали за кожну правильну коротку відповідь. Отже, за виконання завдань блоку із математики можна отримати від 0 до 30 балів.

Результат кожного блоку потім переведуть у шкалу 100-200 балів.

В УЦОЯО запевнили, що завдання з математики зможуть розв'язати і ті, хто вивчав її на рівні стандарту, і на профільному рівні. Більшість завдань відповідають саме стандартній програмі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що рашисти повністю розбомбили університет Каразіна, він "переїде" в більш безпечне місто.

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