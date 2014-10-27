Захист має намір оскаржити рішення суду про продовження арешту Савченко

Захист має намір оскаржити рішення Басманного суду Москви про продовження арешту українського льотчиці Надії Савченко в Московському міському суді.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам повідомив її адвокат Ілля Новиков.

«Суд постановив продовжити тримання Савченко під вартою до 13 лютого. Ми, природно, оскаржимо цю ухвалу в Московський міський суд», - сказав Новиков.

Він наголосив, що, на думку захисту, сьогоднішнє рішення суду є необґрунтованим.

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«Захист дуже добре собі віддає звіт про те, що це справа політична. Нещодавно, після зустрічі в Мілані з Путіним, президент України Порошенко заявив, що Путін оголосив йому, що цікавиться цією справою особисто і що після того, як він наведе про неї справки, він повідомить про це щось нове. Після того, як таку заяву було зроблено, ми чудово розуміємо, що жоден слідчий, жоден суддя в Росії не зважиться винести ухвалу, яка суперечила б думці вищої влади», - сказав адвокат.

Як наголосив Новиков, захист вважає, що остаточне вирішення долі Савченко лежатиме в площині політики, і це предмет домовленостей між вищим керівництвом Росії й України за участю міжнародних організацій.

Він нагадав, що Савченко була обрана депутатом Верховної Ради і її партія «Батьківщина» має намір висунути її в представники Парламентською асамблеї Ради Європи. «Якщо це справді станеться і якщо в СІЗО Росії утримуватимуть людину, яка має статус депутата ПАРЄ, це буде безпрецедентний випадок», - сказав Новиков і додав, що в цій ситуації європейські органи добиватимуться від влади РФ згоди на звільнення Савченко під будь-яким приводом і з будь-яким правовим мотивуванням.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 жовтня, Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання під вартою Савченко до 13 лютого 2015 року, попри її відсутність у залі засідання.

Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім її доправили до Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. Із середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Відтак Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

13 жовтня суд в Москві мав розглянути скаргу Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи. Але того дня Савченко замість суду була доставлена до Інституту Сербського для проходження психолого-психіатричної експертизи, попри скаргу захисту.