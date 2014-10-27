Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко 13 лютого

16:10, 27 жовтня 2014
Суспільство
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Басманний суд Москви продовжив термін утримання під вартою української льотчиці Надії Савченко до 13 лютого 2015 року.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення винесла суддя Валентина Левашова. Засідання проходило в закритому режимі близько 5 годин. Самої НадіїСавченко в залі суду не було. Журналістів запросили лише на оголошення результатів засідання.

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Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня суд у Москві повинен був розглянути скаргу Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи. Однак у той день Надія Савченко замість суду була доставлена в Інститут Сербськогодля проходження психолого-психіатричної експертизи, незважаючи на скаргу захисту.

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