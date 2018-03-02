Звільненим прикордонникам не дали розповісти на брифінгу про обставини викрадення

Перед брифінгом звільнених прикордонників заступник голови МВС "попросив" ЗМІ не ставити питання про деталі затримання військових.

Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян "попросив" журналістів не розпитувати звільнених з полону прикордонників Ігоря Дзюбака і Богдана Марцоня про деталі їх затримання.

Як передає кореспондент УНІАН, це він зробив за декілька хвилин перед брифінгом за участю прикордонників у Києві.

"Єдине звернення до журналістів: зараз хлопці в таких емоціях переважно. Я вас прошу, не питайте в них, як їх чи де, чи коли затримали, повезли чи ще щось. Домовились? Бо вони можуть вам зараз відповісти. Вони не мають права. Вони військові. Я вас прошу. Надіюсь на вашу порядність. Не треба зараз про це їх питати", - заявив він.

На запитання журналістів, коли можна буде дізнатися деталі, Троян зазначив, що після службового розслідування.

"Коли закінчиться службове розслідування. Тільки так. Ми тільки тоді маємо право розголосити, ви розумієте. Не підставте їх під якусь статтю. Воно не треба, вони під присягою", - сказав Троян.

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Також речник Держприкордонслужби Олег Слободян попередив, що про обставини зникнення прикордонників у жовтні 2017 року "ми зараз з вами говорити не будемо".

"Про обставини жовтня (час зникнення прикордонників - УНІАН) ми зараз з вами говорити не будемо. Це потребує додаткового вивчення", - попередив речник Держприкордонної служби Олег Слободян.

Коли ж під час брифінгу прозвучало питання до прикордонників про те, чи спілкувалися з ними спецслужби РФ на тему переходу на сторону Росії, Слободян не дав відповісти звільненим прикордонникам і заявив, що "ці питання ще самим нам потрібно переговорити з хлопцями, і пізніше з цього приводу детальніше поспілкуємося".

Також під час брифінгу Вадим Троян зазначив, службове розслідування щодо потрапляння українських прикордонників на територію Росії почалося одразу після їх зникнення.

"Службове розслідування не закінчується. Воно почалося ще в жовтні місяці. Так, зараз ми будемо розмовляти з хлопцями. І вже тоді, яка буде інформація, можливість її надати, ми будемо надавати через прес-центр", - сказав заступник міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба України заявила про зникнення 3 жовтня 2017 року двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області.

Водночас російські ЗМІ оприлюднили інформацію про затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону. ФСБ звинуватила українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону.

Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь перебували у російському СІЗО 4 місяці. В Росії їм закидали незаконний перетин кордону, хоча у Державній прикордонній службі України наголошують, що їх викрали.

Обмін Дзюбака та Марцоня відбувся сьогодні, 2 березня, на нейтральній території поблизу пункту пропуску «Гоптівка» на українсько-російському кордоні. Російській стороні віддали затриманих 30 червня 2017 року на Херсонщині співробітників ФСБ РФ Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба.